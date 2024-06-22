Сегодня ночью без света останутся более 10 тысяч человек в центре Новосибирска

Сегодня ночью в районе стадиона Локомотив-Арена «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») будут проводить плановый ремонт кабельной линии электропередачи. Для обеспечения безопасности персонала потребуется отключить электричество с 00:00 до 07:00 23 июня, сообщила пресс-служба компании.

В зону отключения попадает 18 трансформаторных подстанций, волейбольный стадион, а также близлежащий частный сектор и многоквартирные дома ЖК Молодежный, ЖК Созвездие, мр-на Закаменский и на Тополевой, 27. Всего — более 10 тысяч человек.

— Чтобы минимизировать неудобства, энергетики специально запланировали отключение в ночное время и в выходной, когда многие уезжают за город и потребность в электроснабжении минимальна, — уточнили в «РЭС».

В работах будут задействованы с 6 бригад. На время проведения работ компания направит генераторы для резервного электроснабжения значимых объектов и МКД. Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к плановому отключению, необходимому для повышения надежности электроснабжения жителей.