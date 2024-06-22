Очереди на покупку домов за городом обнаружили в Новосибирске

Окупаемость арендных домов в целом по России за 3 года изменилась в пределах статистической погрешности — с 2021 по 2024 год, на 0.2%, доходность уменьшилась с 7,6 до 7,4%. Об этом сообщает портал «МИР КВАРТИР».

По его словам, это связано с нескольким критериями:

Динамика объема предложения;

Цена и себестоимость объекта;

Динамика спроса;

Динамика цены относительно других сегментов недвижимости;

Наличие ипотечных программ.

По данным аналитика, на июнь 2024 года средняя цена дома в Новосибирской области составляла 6,4 млн рублей, средний арендный платеж за месяц — 49,7 тысяч рублей. При таком раскладе собственник получает доход 9,3% годовых и может окупить свои инвестиции в ИЖС за 10, 8 лет. Для сравнения, в 2021 году средняя стоимость дома составляла 4,9 млн рублей, а аренда — 33 тысячи рублей в месяц. Доходность инвестиций была на уровне 8,1%, а их окупаемость занимала 12,4 года.

Николаев напоминает, что в 2024 году в Новосибирской области объём ИЖС вырос к прошлому году на 23,7%. В Москве строить частные дома почти негде, и зачастую цена земли соизмерима со стоимостью дома.

— В Новосибирской агломерации начало развиваться индустриальное ИЖС, клиент покупает дом с подрядом, а строят его промышленным способом. Спрос пока превышает предложение, в небольших проектах таунхаусов забронированы все дома, на которые получены разрешения на строительство и идёт запись на новые очереди, — говорит Сергей Николаев.

— Рост ипотеки на ИЖС в 6 раз опережает общую за 3 года, в том числе за последний год — в 2,5 раза. Значит есть и спрос, и ипотечные программы на выгодных условиях. Пока окупаемость домов не выдерживает конкуренции с депозитами банков, но с точки зрения перспективы на будущее, защиты денег от инфляции и надежности вложений, всё не так однозначно, — резюмирует эксперт.

При этом, по его данным, за 3 года цены на квартиры в новостройках в Новосибирской агломерации выросли на 57%, а на частные дома — на 31%.

Напомним, по итогам 5 месяцев 2024 года доля ИЖС в общем объеме ввода жилья в Новосибирской области составила 43,7%, против 28,4% в 2023 году. По многим проектам таунхаусов темпы продаж опережают темпы строительства, в то время как в МКД растёт доля непроданных квартир, отмечал Сергей Николаев.