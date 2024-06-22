Берег Обского моря за час завалило древесиной из-за паводка в Новосибирске

Спасатели МАСС выложили видео, на котором можно рассмотреть, что происходит с пляжем, расположенным рядом с ГЭС. Судя по видео, речь идет о несанкционированном пляже, который находится рядом с больницей №3.

— Уважаемые судоводители, в виду поднятия уровня воды, к нам прибыло много древесины. Просим вас быть предельно внимательными при движении на НВХ, —передают спасатели.

Кроме того, представители МСАА попросили временно воздержаться от купания, дабы не получить травму при столкновении с древесиной.

— На данном видео видно, что случилось с береговой линией всего за 1 час, —подчеркивают спасатели.

Напомним, в двух районах Новосибирска — Советском и Первомайском — в конце недели режим повышенной готовности. Об этом сообщал пресс-центр мэрии.

Ранее редакция сообщала о том, что на берегу водоема в Новосибирске спасатели нашли много битого стекла.