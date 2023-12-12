Секрет невероятного успеха «Завода тактильного оборудования Тифлотехника»

История новосибирской компании ООО «Завод тактильного оборудования Тифлотехника» уникальна. Стартовав всего три года назад, это промышленное предприятие со специфическим ассортиментом уже получило известность во многих регионах России, а также в странах СНГ. Как пояснил Infopro54 собственник и директор завода Александр Буравков, идея создать этот бизнес появилась у него неслучайно.

— Я работаю в теме, связанной с доступной средой, с 2013 года. Три года назад решил, что готов запустить собственное производство по выпуску продукции в рамках федеральной программы «Доступная среда», — вспоминает Александров Буравков. — Миссия нашей компании очень прозрачна и понятна: создавать равные возможности для каждого человека, то есть не только для людей с малой мобильностью, но и для всех граждан. Нам нравится разрабатывать и внедрять решения, которые могут влиять на жизнь людей.

Секрет успеха

Предприниматель соглашается, что история развития его бизнеса нестандартна: для промышленного предприятия из региона за три года добиться такой узнаваемости и результатов — выйти в число лидеров рынка — это нечто невероятное. Ключевым секретом своего успеха предприниматель называет выбор стратегии продвижения продукции.

— Мы выбрали путь прямой рекламы. Мы посещаем много форумов, выставок, связанных с темой доступной среды, знакомимся с руководством строительных компаний, которые возводят различные объекты по всей стране, договариваемся, рассказываем о своих возможностях, выходим на контракты. В результате за последние годы наша компания сопровождала в качестве субподрядчика все главные федеральные стройки страны, — говорит Александр Буравков. — Мы были первыми, кто начал осваивать крупные спортивные объекты в части их оснащения оборудованием для доступной среды. До нас в России этим не занимался никто.

Второй секрет успеха — вдумчивое отношение к каждому проекту. В компании решили, что при возведении новых и модернизации существующих объектов доступной среды не стоит подходить к проекту шаблонно или кого-то копировать. Вся продукция предприятия включает в себя полезные доработки и постоянно совершенствуется в зависимости от изменения потребностей рынка или появления новых возможностей.

— Кроме того, у нас была блестящая рекламная кампания в интернете, настроенная индивидуально под каждого потребителя, — открывает третий ингредиент успеха предприниматель.

Сногсшибательных результатов производитель добился малыми силами. Сегодня в команде завода — около 40 человек. При этом Александр Буравков сообщил, что в компании много незакрытых вакансий и постоянно идет поиск новых сотрудников, которые будут разделять ценности и миссию бренда.

Нескромные планы

Планы по развитию у «Завода тактильного оборудования Тифлотехника», действительно, масштабные.

Первый вектор развития, который выбрала компания, — производство продукции для создания доступной среды , которой можно оснащать любые площадки.

, которой можно оснащать любые площадки. Второй — разработка и производство тренажеров для реабилитации опорно-двигательного аппарата.

Третий вектор — с нового года завод открывает производство спортивных и детских игровых уличных площадок , которые будут доступны для всех.

, которые будут доступны для всех. Четвертый вектор — инновационный. Сейчас компания разрабатывает приложение для мобильных устройств , которое позволит создать навигацию по учреждению. Оно будет адаптировано для каждой группы инвалидности.

, которое позволит создать навигацию по учреждению. Оно будет адаптировано для каждой группы инвалидности. В этом году компания запустила информационный терминал, с помощью которого люди с ограниченными возможностями любой категории инвалидности могут получить необходимую им информацию. Терминал также могут использовать граждане без ОВЗ. Такие устройства могут устанавливаться в административных учреждениях, коммерческих и спортивных объектах и т.д.

— У нас в компании есть проектировщики, которые разрабатывают все наше оборудование, в том числе для реабилитации. Что-то абсолютно новое сегодня выдумать сложно, так как во многих зарубежных странах вопрос реабилитации давно решен. Наше ноу-хау заключается в том, чтобы один тренажер мог решать несколько задач, поэтому мы продумаем варианты его модернизации, подключения к нему дополнительных функций, навесного оборудования, чтобы расширить его возможности, — поясняет Александр. — Сейчас мы получаем на наши разработки регистрационное удостоверение, после этого у него будет статус медицинского оборудования. Это даст нам новые возможности для развития.

Продукция компании устанавливается на объектах в большинстве регионов России. В 2023 году новосибирский производитель вышел в Белоруссию, открыл представительство в Узбекистане. Как пояснил Inforpo54 Александр Буравков, в Узбекистане только в этом году была принята государственная программа создания доступной среды, этот рынок в стране только начинает развиваться — на нем вообще никого нет.

— Так получилось, что в этом году я был в бизнес-поездке в Узбекистане. Нам удалось проработать вопрос сотрудничества, найти единомышленников, чтобы открыть представительство. На 2024 год у нас очень амбициозные планы по этому рынку, — говорит Александр. — Кроме того, в будущем году мы намерены выйти на Объединенные арабские эмираты. Там уже очень развитый рынок реабилитации, но мы его внимательно изучили и уверены, что у нас есть шансы занять на нем свою долю. Раньше я думал, что это нереально, но во время одного из форумов пообщался с представителями российской компании, которая производит площадки для воркаута и поставляет их по всему миру. В том числе в ОАЭ. И подумал, а почему мы не можем сделать то же самое со своим еще более интересным и востребованным продуктом?

Москва или Новосибирск?

Для реализации поставленных задач компания планирует разместить новое оборудование на собственной производственной площадке в Новосибирске, а также открыть производство в Москве.

— Наша продукция сегодня больше всего востребована именно в Центральном округе. На Новосибирскую область приходится всего около 1% от наших продаж. За три года мы принимали участие в оснащении только федерального объекта — ледового двора «Арена», двух школ, а также поставляли оборудование фонду «Защитник Отечества». Почему-то так получается, что в родном городе мы никому не нужны, кроме «ОПОРЫ РОССИИ», которая нас продвигает как местный бренд и губернатора, который в рамках проекта «Новосибирь» поддерживает местных производителей, — комментирует Александр Буравков.

По его словам, такой диссонанс мешает развиваться. Со всеми вопросами к губернатору обращаться нецелесообразно, так как у него более масштабный круг задач, а в рамках города поддержку получить не удается. Собеседник редакции пояснил, что сейчас компания проводит анализ стратегии развития, и не исключено, что основная площадка, а также регистрация будут перенесены именно в Москву, а в Новосибирске останется филиал или промышленное производство.