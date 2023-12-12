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Секрет невероятного успеха «Завода тактильного оборудования Тифлотехника»

  • 12/12/2023, 10:00

Инфопро54: Бренды Новосибирской области
Всего за три года от старта до одного из лидеров рынка доступной среды в России.

История новосибирской компании ООО «Завод тактильного оборудования Тифлотехника» уникальна. Стартовав всего три года назад, это промышленное предприятие со специфическим ассортиментом уже получило известность во многих регионах России, а также в странах СНГ. Как пояснил Infopro54 собственник и директор завода Александр Буравков, идея создать этот бизнес появилась у него неслучайно.

— Я работаю в теме, связанной с доступной средой, с 2013 года. Три года назад решил, что готов запустить собственное производство по выпуску продукции в рамках федеральной программы «Доступная среда», — вспоминает Александров Буравков. — Миссия нашей компании очень прозрачна и понятна: создавать равные возможности для каждого человека, то есть не только для людей с малой мобильностью, но и для всех граждан. Нам нравится разрабатывать и внедрять решения, которые могут влиять на жизнь людей.

Секрет успеха

Предприниматель соглашается, что история развития его бизнеса нестандартна: для промышленного предприятия из региона за три года добиться такой узнаваемости и результатов — выйти в число лидеров рынка — это нечто невероятное. Ключевым секретом своего успеха предприниматель называет выбор стратегии продвижения продукции.

— Мы выбрали путь прямой рекламы. Мы посещаем много форумов, выставок, связанных с темой доступной среды, знакомимся с руководством строительных компаний, которые возводят различные объекты по всей стране, договариваемся, рассказываем о своих возможностях, выходим на контракты. В результате за последние годы наша компания сопровождала в качестве субподрядчика все главные федеральные стройки страны, — говорит Александр Буравков. — Мы были первыми, кто начал осваивать крупные спортивные объекты в части их оснащения оборудованием для доступной среды. До нас в России этим не занимался никто.

Второй секрет успеха — вдумчивое отношение к каждому проекту. В компании решили, что при возведении новых и модернизации существующих объектов доступной среды не стоит подходить к проекту шаблонно или кого-то копировать. Вся продукция предприятия включает в себя полезные доработки и постоянно совершенствуется в зависимости от изменения потребностей рынка или появления новых возможностей.

— Кроме того, у нас была блестящая рекламная кампания в интернете, настроенная индивидуально под каждого потребителя, — открывает третий ингредиент успеха предприниматель.

Сногсшибательных результатов производитель добился малыми силами. Сегодня в команде завода — около 40 человек. При этом Александр Буравков сообщил, что в компании много незакрытых вакансий и постоянно идет поиск новых сотрудников, которые будут разделять ценности и миссию бренда.

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

Нескромные планы

Планы по развитию у «Завода тактильного оборудования Тифлотехника», действительно,  масштабные.

  • Первый вектор развития, который выбрала компания, — производство продукции для создания доступной среды, которой можно оснащать любые площадки.
  • Второй — разработка и производство тренажеров для реабилитации опорно-двигательного аппарата.
  • Третий вектор — с нового года завод открывает производство спортивных и детских игровых уличных площадок, которые будут доступны для всех.
  • Четвертый вектор — инновационный. Сейчас компания разрабатывает приложение для мобильных устройств, которое позволит создать навигацию по учреждению. Оно будет адаптировано для каждой группы инвалидности.
  • В этом году компания запустила информационный терминал, с помощью которого люди с ограниченными возможностями любой категории инвалидности могут получить необходимую им информацию. Терминал также могут использовать граждане без ОВЗ. Такие устройства могут устанавливаться в административных учреждениях, коммерческих и спортивных объектах и т.д.

— У нас в компании есть проектировщики, которые разрабатывают все наше оборудование, в том числе для реабилитации. Что-то абсолютно новое сегодня выдумать сложно, так как во многих зарубежных странах вопрос реабилитации давно решен. Наше ноу-хау заключается в том, чтобы один тренажер мог решать несколько задач, поэтому мы продумаем варианты его модернизации, подключения к нему дополнительных функций, навесного оборудования, чтобы расширить его возможности, — поясняет Александр. — Сейчас мы получаем на наши разработки регистрационное удостоверение, после этого у него будет статус медицинского оборудования. Это даст нам новые возможности для развития.

Продукция компании устанавливается на объектах в большинстве регионов России. В 2023 году новосибирский производитель вышел в Белоруссию, открыл представительство в Узбекистане. Как пояснил Inforpo54 Александр Буравков, в Узбекистане только в этом году была принята государственная программа создания доступной среды, этот рынок в стране только начинает развиваться — на нем вообще никого нет.

— Так получилось, что в этом году я был в бизнес-поездке в Узбекистане. Нам удалось проработать вопрос сотрудничества, найти единомышленников, чтобы открыть представительство. На 2024 год у нас очень амбициозные планы по этому рынку, — говорит Александр. — Кроме того, в будущем году мы намерены выйти на Объединенные арабские эмираты. Там уже очень развитый рынок реабилитации, но мы его внимательно изучили и уверены, что у нас есть шансы занять на нем свою долю. Раньше я думал, что это нереально, но во время одного из форумов пообщался с представителями российской компании, которая производит площадки для воркаута и поставляет их по всему миру. В том числе в ОАЭ. И подумал, а почему мы не можем сделать то же самое со своим еще более интересным и востребованным продуктом?

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

Москва или Новосибирск?

Для реализации поставленных задач компания планирует разместить новое оборудование на собственной производственной площадке в Новосибирске, а также открыть производство в Москве.

— Наша продукция сегодня больше всего востребована именно в Центральном округе. На Новосибирскую область приходится всего около 1% от наших продаж. За три года мы принимали участие в оснащении только федерального объекта — ледового двора «Арена», двух школ, а также поставляли оборудование фонду «Защитник Отечества». Почему-то так получается, что в родном городе мы никому не нужны, кроме «ОПОРЫ РОССИИ», которая нас продвигает как местный бренд и губернатора, который в рамках проекта «Новосибирь» поддерживает местных производителей, — комментирует Александр Буравков.

По его словам, такой диссонанс мешает развиваться. Со всеми вопросами к губернатору обращаться нецелесообразно, так как у него более масштабный круг задач, а в рамках города поддержку получить не удается. Собеседник редакции пояснил, что сейчас компания проводит анализ стратегии развития, и не исключено, что основная площадка, а также регистрация будут перенесены именно в Москву, а в Новосибирске останется филиал или промышленное производство.

ООО «Завод тактильного оборудования Тифлотехника»  — победитель конкурса «Лучший социальный проект года в Новосибирске – 2022», премии «Комсомольской правды» в номинации «За инновационный подход в производстве средств реабилитации — 2022», победитель премии «Главные мужчины» в категории Производство», Лучшее малое предприятие г. Новосибирска

Объекты, реализованные компанией: «Сибирь Арена» ЛДС, Омская ледовая Арена G drive, СКА «Арена Санкт-Петербург», «Лахта центр» Санкт-Петербург, Московский зоопарк, Московский метрополитен, павильон «Атом» ВДНХ, Кластер им. Ломоносова МГУ, вокзалы г. Москвы, Деревня Универсиады Екатеринбург.

Фото предоставлены Александром Буравковым

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Мой бизнес Бренды Новосибирской области бизнес


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