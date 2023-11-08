Сельхозпредприятие задолжало своим сотрудникам более 500 тысяч рублей в Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам сельскохозяйственной коммерческой организации. Работники занимались выращиванием зерновых культур, но не получили вознаграждения за свой труд.

― По данным следствия, с мая 2022 по март 2023 года руководство коммерческой организации имея реальную возможность выплачивать заработную плату, свыше двух месяцев не перечисляло денежные средства, предназначенные для оплаты труда работников в размере более 500 тысяч рублей. При этом в кассу общества поступали денежные средства, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас специалисты устанавливают всех работников организации, которые не получали зарплату и устанавливают обстоятельства произошедшего.