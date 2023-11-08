Стало известно, у кого в Новосибирске самые большие зарплаты

Эксперты онлайн-рекрутинга популярной платформы hh.ru проанализировали рынок труда в Новосибирске за октябрь. Специалисты пришли к выводу, что зарплата в Новосибирской области стала меньше, чем в среднем по России. Разница составила порядка 2 тысяч рублей.

Появилось и предпочтение работодателей в выборе специалистов. Так, например, работодатели готовы платить более 90 тысяч рублей в месяц менеджерам высшего и среднего звена, работникам в сфере добычи сырья. Специалистам сельского хозяйства предлагают среднюю зарплату в 86 тысяч рублей. Экспертам из области инвестиций, консалтинга ― 80, тысяч рублей. В автомобильном бизнесе планка снизилась до 70 тысяч.

Около 50 тысяч рублей готовы платить работодатели в сфере недвижимости, сервисного обслуживания, логистики, управления персоналом, маркетинга, рекламы и в продажах.

Самые низкие зарплаты были отмечены в области науки, образования, гостиничного бизнеса, туризма и безопасности.