В зоне СВО погиб Семён Лазарев из Новосибирской области

В зоне СВО погиб Семен Лазарев из Сузунского района Новосибирской области. Об этом сообщает паблик «Новосибирск скорбит» в ВКонтакте.

Прощание будет проходить завтра, 9 ноября, с 10:00. Церемония пройдет в Битковском Доме культуры. Также в этот день пройдет траурный митинг.

Где и когда погиб боец не сообщается.

Напомним, что Сергей Прудников из Венгеровского района Новосибирской области погиб в зоне СВО. Прощание состоится 9 ноября в Доме культуры села Вознесенка.

Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб Евгений Чайка из Новосибирской области.