В зоне СВО погиб Семён Лазарев из Новосибирской области

В зоне СВО погиб Семен Лазарев из Сузунского района Новосибирской области. Об этом сообщает паблик «Новосибирск скорбит» в ВКонтакте.
Прощание будет проходить завтра, 9 ноября, с 10:00. Церемония пройдет в Битковском Доме культуры. Также в этот день пройдет траурный митинг.
Где и когда погиб боец не сообщается.
Напомним, что Сергей Прудников из Венгеровского района Новосибирской области погиб в зоне СВО. Прощание состоится 9 ноября в Доме культуры села Вознесенка.
Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб Евгений Чайка из Новосибирской области.
Фото со страницы «Новосибирск скорбит» в ВКонтакте.
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