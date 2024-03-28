Трое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме в Сибири

Трое детей 12-и, 7-и и 5-и лет погибли в пожаре в селе Благовещенка Алтайского края. Трагедия произошла утром 28 марта в частном доме. Получившие тревожный сигнал пожарные прибыли на место происшествия, однако, спасти ребятню не удалось. Матери удалось выжить — она в тяжелом состоянии находится в больнице.

По факту гибели детей следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

— По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления. Семья является благополучной, на учете в органах системы профилактики не состояла, — рассказали в краевом ведомстве.

На месте пожара работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

Ранее редакция сообщала о том, что в городе Карасуке Новосибирской области в пожаре погибла 2-летняя девочка.