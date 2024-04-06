Участника СВО, заступившегося за женщину, избили под Новосибирском

В Новосибирской области избили участника СВО, заступившегося за женщину, которую оскорбляла и унижала компания пьяных мужчин.

Инцидент произошел возле местного кафе 24 марта в селе Репьево Тогучинского района.

Боец СВО, прибывший домой в отпуск долечиваться после полученного ранения, увидел, как пятеро пьяных мужчин пристают к сотруднице кафе. Сибиряк попытался по-хорошему остановить агрессоров, однако это их только раззадорило — с официантки они переключились на него и стали избивать.

Побоище прекратил знакомый пострадавшего — он буквально отбил его у разъяренной толпы.

Медики зафиксировали у мужчины многочисленные гематомы на голове, сотрясение головного мозга и смещение переносицы.

— По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — сообщили в СК региона.

Инцидентом заинтересовался главный следователь России Александр Бастрыкин. Он поручил руководители СК региона представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин поручил провести расследование после сообщений о радикальных высказываниях мигранта-мясника в Новосибирске.