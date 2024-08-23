Еще два кафе с мигрантами закрыли на Хилокской в Новосибирске

В микрорайоне «Хилокский» в Новосибирске закрыли еще два кафе, в котором обитали мигранты. Их хозяевами также являются иностранные специалисты, среди которых родственники Мирзоева, главаря террористов, устроивших теракт в подмосковном «Крокус Сити холле».

Как сообщают новосибирские общественники, на этот раз опечатаны «Водий» и «Папа Плов» (ИП Мирзоев).

— Когда на основном массиве произошла тотальная зачистка базаров и жрален, все их обитатели сменили дислокацию к «Папа Плов». Шум, грязь, антисанитария, дикие крики, сборища мигрантов. В «Пятерочку», находящуюся по соседству, страшно было идти. Сегодня мы впервые увидели, что у единственного сетевого магазина, тихо и чисто, — поделились местные жители.

Новосибирцы выразили благодарность 1-му следственному отделу регионального СК за «освобождение».

В СК региона подтвердили информацию о проверках в данных точках общепита и пояснили, что мероприятия связаны с жалобами на нарушения владельцами двух кафе в Ленинском районе города.

— Следователи совместно с сотрудниками полиции, представителями МЧС, Роспотребнадзора провели осмотр помещений указанных заведений. В рамках проверки следователями будет дана оценка соблюдению миграционного законодательства, правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм. В настоящее время деятельность этих точек общепита временно приостановлена, назначены судебные экспертизы, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Ранее редакция сообщала о том, новосибирские силовики устроили облаву на мигрантов в клубе «Золотой лев». Правоохранители проверили 43 иностранцев, 16 из них доставили в военный комиссариат и поставили на воинский учет. Один из мигрантов спрятался в туалете заведения.