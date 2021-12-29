Семь крупнейших уральских компаний ФАС признала виновными в картельном сговоре на 2,7 млрд рублей

Сговор был выявлен в ходе проверок металлотрейдеров антимонопольным органом в нескольких регионах. Причиной проверок стали обращения в ФАС из-за роста цен на стройматериалы. По итогам проверок было возбуждено дело, по итогам рассмотрения которого семь поставщиков металлопроката признаны нарушившими закон о конкуренции: АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие «Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания «Красо».

В ходе этой работы антимономопольщики выяснили, что вышеперечисленные компании «вступили в антиконкурентный сговор и, действуя согласовано в течение длительного времени, поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой 2 696 766 873 руб.».

ФАС возбудила в отношении всех семи металлотрейдеров дело, по итогам рассмотрения которого они признаны нарушившими 135-ФЗ «О защите конкуренции». Им выдано предписание о прекращении противоправных действий.

Руководители коммерческих организаций уведомлены, что заключение картельного сговора предусматривает наложение на компании оборотных штрафов.

Напомним, за счёт введения экспортных пошлин на металл сборы с металлургических предприятий Урала выросли почти в два раза.