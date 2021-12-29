В Новосибирске восстановили права более 4 тысяч обманутых дольщиков

За 2021 год по 16 долгостроям региона восстановлены жилищные права граждан, еще по 4 выплачены компенсации ППК «Фонд». В общей сложности восстановлены права более 4 тысяч дольщиков, сообщила пресс-служба правительства.

— Мы используем все возможные инструменты для решения проблемы обманутых дольщиков, активно реализуем масштабные инвестпроекты — сегодня уже запущены 28 МИПов, в работе находятся еще 5, выделяем субсидии на техподключение, лифты и благоустройство, плотно взаимодействуем с ППК «Фонд», чтобы максимально включать долгострои региона в список объектов на достройку, — отметил и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. — В этом году дольщикам 4 домов выплачены компенсации, с начала следующего года начнутся строительные работы на тех объектах, которые решено достраивать. В ближайшие годы это направление станет приоритетным в решении вопроса обманутых дольщиков. На эти цели в областном бюджете на 2021-2023 годы заложены более 1,5 млрд рублей, планируемое финансирование со стороны ППК «Фонд» за 3 года составит 5,4 млрд рублей.

Между тем дольщики, которые попали в список тех, кому предполагается выплатить компенсацию, не согласны с таким решением.

— В настоящее время в связи с высоким ростом цен на жилье компенсация, которую предлагают участникам долевого строительства, несопоставима с этими ценами и не восстанавливает наши права, так как мы не сможем приобрести жилье на эту сумму. У многих она просто уйдет на закрытие счетов по ипотеке, — говорится в открытом обращении дольщиков, размещенном в группе «Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино» 20 декабря.

Речь идет о людях, которые приобрели жилье в микрорайоне Радужный, 17/4 села Верх-Тула Новосибирского района, где застройщиком дома было ООО ИСК «Базис-Строй».

— В декабре 2020 года в компании введена процедура банкротства, в конце 2021 года должно быть вынесено решение наблюдательным советом ППК Фонд по восстановлению наших прав. Наш дом находится на стадии готовности 80%. Мы просим у Вас поддержки в ППК Фонд по содействию восстановления наших прав, путем достройки нашего дома 17/4, — говорится в обращении. — За 8 лет мы прошли очень нелегкий путь до предстоящего финала, где все дольщики единогласно хотели бы получить свои квартиры. Мы не инвесторы, а простые люди: пенсионеры, учителя, медики и многодетные семьи. В связи с выходом постановления в ноябре 2021 года, где изменяется процент готовности дома с 60​ до 80% и больше, возникает спорная ситуация, которая может повлиять на решение наблюдательного совета в сторону компенсации.

Дольщики обратились к властям города и области, а также в Генпрокуратуру РФ.

Кстати, в комментариях к обращению обманутые дольщики других застройщиков пишут, что полученной компенсации им хватило на то, чтобы закрыть старую ипотеку, и на часть первоначального взноса на новую, так как цены на жилье сильно выросли. К примеру, студия в Новомарусино в 2016 году площадью 20,6 кв. м стоила 880 тысяч, сейчас подобное жилье в стройке стоит 1,8 млн рублей.

На конец ноября в регионе были 63 дома, которые Минстрой относил в проблемным.