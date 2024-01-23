Семейная драма: сибиряк застрелил 14-летнего брата своей жены на охоте

Обычная охота закончилась трагедией для семьи из Алтайского края. Несчастный случай произошел 4 ноября 2023 года, когда сибиряк со своим тестем и его 14-летним сыном решили пострелять дичь в лесу возле одного из сел Бийского района.

По окончании промысла охотники уже сели в машину, чтобы поехать домой. Пока автомобиль разогревался, мужчина начал разряжать ружье. При этом ствол карабина был направлен в сторону заднего сиденья, где сидел подросток. Сибиряк нечаянно нажал на спусковой крючок, и раздался выстрел. Дробовый заряд попал мальчику прямо в голову. От полученной травмы он скончался в реанимации Бийской ЦРБ.

— По факту смерти несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас дело за подписью районного прокурора передано в суд для рассмотрения, — сообщили Infopro54 в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области мужчина выстрелил в друга, приняв его за добычу.