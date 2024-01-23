Ученые ТМУ провели исследование, в результате которого смогли доказать, что свет от смартфонов приводит к ожирению, так как излучение синей части спектра из любого источника света нарушает метаболизм, мешая выработке мелатонина. При этом эксперты уточнили, что опасны как гаджеты, так и свет из окон.
В беседе с агентством РИА Новости профессор кафедры биологии ТМУ Денис Губин сообщил, что даже самое малое количество синего света, полученное в период активной выработки мелатонина — с 21:30 до 01:00, напрямую связано с повышением индекса массы тела.
В связи с этим профессор порекомендовал после 21 часа включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и любых других электронных приборах, а также избегать уличного света.
Денис Губин подчеркнул, что утром и днем синий свет наоборот полезен.
Ранее редакция сообщала, с чем связано ожирение у сибирячек выяснят ученые из Новосибирска.
Фото: freepik.com — Diana Grytsku
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