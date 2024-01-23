Аффилированные с «Дискусом» покупатели жилья могут лишиться квартир

В 2023 году в Новосибирске был введен в эксплуатацию 1,6 млн квадратных метров жилья, из них около 300 тысяч «квадратов» пришлись на ГК «Дискус».

Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев пояснил, что в Кировском районе на сегодняшний день введены в эксплуатацию все объекты «Дискуса», где были дольщики.

— Остались 2 объекта площадью 12 тысяч квадратных метров. Это актив, там нет дольщиков. В ближайшее время эти дома будут введены в эксплуатацию, — добавил чиновник. — Поэтому на Просторном на проекты ГК мы больше не отвлекаемся.

В Октябрьском районе есть объекты, где выстроены коробки, и сейчас там идет отделка с формированием внутренних сетей.

— По эти объектам мы 5 домов ввели в эксплуатацию. Еще по 5 работы идут в вялотекущем и, на мой взгляд, совершенно недостаточном режиме. Но это мало кто может регулировать. Я и руководитель Минстроя области не можем встречаться с руководителем организации по причине возбужденного в отношении него уголовного дела, — говорит Алексей Кондратьев. — Контроль работы предприятия в еженедельном режиме осуществляет прокуратура. Мы с ведомством сверяемся с графиком.

Кроме того, есть территория, на которую проектно перенесены объекты, не возведенные в Октябрьском районе.

— Сейчас она оформлена. Ждем от проектной группы «Дискуса» заявление, чтобы выдать разрешение на строительство этих объектов. Думаю, что в таком ручном режиме будем работать весь 2024 год, — прогнозирует Кондратьев. — Все объекты, под которые «Дискус» подписался, будет сложно ввести в эксплуатацию. Но мы будем стараться это сделать в 2024 году.

Глава департамента строительства мэрии также пояснил, что во всех домах, которые вводились в эксплуатацию в 2023 году, квартиры получали люди, аффилированные с ГК «Дискус».

— Они получили право собственности, которая дальше реализуется. Сейчас эти сделки анализируются. При их обнулении может появиться актив для расчета с кредиторами застройщика, — добавил чиновник.

— Осторожно скажу, что мы надеемся в 2024 году закрыть вопрос с долгостроями, — говорит Кондратьев. — При этом ГК «Дискус» тут стоит в отдельном порядке и по нему ведется параллельная работа. К примеру, в этом году уже сданы 2 дома у этого застройщика.

В целом по Новосибирску, по словам Кондратьева, в 2024 году осталось решить проблемы по 20 долгостроям. По 5 из них сроки были сдвинуты с 2023 года на первый квартал 2024-го, чтобы застройщики устранили все выявленные недоделки. Еще 5 домов будут вводиться в рамках ЖСК, 4 будет завершать Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, покупатели квартир в 2 домах получат компенсацию, по 4 в ближайшее время завершатся судебные процессы.

Ранее редакция сообщала о том, что 11 домов ГК «Дискус» достроят в 2024 году.