Аффилированные с «Дискусом» покупатели жилья могут лишиться квартир

В 2023 году в Новосибирске был введен в эксплуатацию 1,6 млн квадратных метров жилья, из них около 300 тысяч «квадратов» пришлись на ГК «Дискус».
Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев пояснил, что в Кировском районе на сегодняшний день введены в эксплуатацию все объекты «Дискуса», где были дольщики.
— Остались 2 объекта площадью 12 тысяч квадратных метров. Это актив, там нет дольщиков. В ближайшее время эти дома будут введены в эксплуатацию, — добавил чиновник. — Поэтому на Просторном на проекты ГК мы больше не отвлекаемся.
В Октябрьском районе есть объекты, где выстроены коробки, и сейчас там идет отделка с формированием внутренних сетей.
— По эти объектам мы 5 домов ввели в эксплуатацию. Еще по 5 работы идут в вялотекущем и, на мой взгляд, совершенно недостаточном режиме. Но это мало кто может регулировать. Я и руководитель Минстроя области не можем встречаться с руководителем организации по причине возбужденного в отношении него уголовного дела, — говорит Алексей Кондратьев. — Контроль работы предприятия в еженедельном режиме осуществляет прокуратура. Мы с ведомством сверяемся с графиком.
Кроме того, есть территория, на которую проектно перенесены объекты, не возведенные в Октябрьском районе.
— Сейчас она оформлена. Ждем от проектной группы «Дискуса» заявление, чтобы выдать разрешение на строительство этих объектов. Думаю, что в таком ручном режиме будем работать весь 2024 год, — прогнозирует Кондратьев. — Все объекты, под которые «Дискус» подписался, будет сложно ввести в эксплуатацию. Но мы будем стараться это сделать в 2024 году.
Глава департамента строительства мэрии также пояснил, что во всех домах, которые вводились в эксплуатацию в 2023 году, квартиры получали люди, аффилированные с ГК «Дискус».
— Они получили право собственности, которая дальше реализуется. Сейчас эти сделки анализируются. При их обнулении может появиться актив для расчета с кредиторами застройщика, — добавил чиновник.
— Осторожно скажу, что мы надеемся в 2024 году закрыть вопрос с долгостроями, — говорит Кондратьев. — При этом ГК «Дискус» тут стоит в отдельном порядке и по нему ведется параллельная работа. К примеру, в этом году уже сданы 2 дома у этого застройщика.
Ранее редакция сообщала о том, что 11 домов ГК «Дискус» достроят в 2024 году.
Фото: скриншот со страницы прокуратуры Новосибирской области в Телеграме
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