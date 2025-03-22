Семейную ипотеку на вторичку будут давать в 11 городах Новосибирской области

Оператор льготных ипотечных программ госкомпания «Дом.РФ» опубликовал список городов, где будет выдаваться льготная семейная ипотека на покупку вторичного жилья. В этот перечень вошел 901 населенный пункт. Ипотека будет предоставляться с 1 апреля.

В Новосибирской области в списке оказались 11 населенных пунктов: Карасук, Татарск, Барабинск, Болотное, Каргат, Куйбышев, Купино, Тогучин, Черепаново, Чулым и Искитим.

Для сравнения, в Красноярском крае и Иркутской области в перечень попали 20 населенных пунктов, на Кузбассе — 17, в Алтайском крае — 8, в Омской и Томской областях — по 5.

Напомним условия программы:

Жильё должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или их количество не превышает двух.

Дом, в котором расположено жильё, не должен быть аварийным или старше 20 лет на момент заключения договора.

Жилое помещение с помощью льготной ипотеки можно приобрести один раз.

Претендовать на льготный кредит смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до шести лет включительно.

Кредит будет предоставляться по ставке до 6% годовых.

Минимальная сумма кредита — от 300 тысяч руб., максимальная — 6 млн руб.

Срок кредитования — до 30 лет.

Оператор программы отмечает, что список городов будет актуален до 30 июня 2025 года и будет обновляться с учетом данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году разрыв цен на новостройки и вторичку в Новосибирске будет сокращаться.