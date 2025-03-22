Семейную ипотеку на вторичку будут давать в 11 городах Новосибирской области

Оператор льготных ипотечных программ госкомпания «Дом.РФ» опубликовал список городов, где будет выдаваться льготная семейная ипотека на покупку вторичного жилья. В этот перечень вошел 901 населенный пункт. Ипотека будет предоставляться с 1 апреля.
В Новосибирской области в списке оказались 11 населенных пунктов: Карасук, Татарск, Барабинск, Болотное, Каргат, Куйбышев, Купино, Тогучин, Черепаново, Чулым и Искитим.
Для сравнения, в Красноярском крае и Иркутской области в перечень попали 20 населенных пунктов, на Кузбассе — 17, в Алтайском крае — 8, в Омской и Томской областях — по 5.
Напомним условия программы:
Оператор программы отмечает, что список городов будет актуален до 30 июня 2025 года и будет обновляться с учетом данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году разрыв цен на новостройки и вторичку в Новосибирске будет сокращаться.
Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.
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