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Объем выдачи ипотечных кредитов в Новосибирской области вырос в 1,5 раза

  • 22/03/2025, 14:01
Автор: Оксана Мочалова
Объем выдачи ипотечных кредитов в Новосибирской области вырос в 1,5 раза
Средний размер займа практически не изменился и составил 3,84 млн рублей

В феврале 2025 года жителям Новосибирской области банки выдали 788 ипотечных кредитов. Это в 1,5 раза (на 50%) больше, чем месяцем ранее, сообщили в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ). Объем выданных кредитов увеличился на 51% до 3,3 млрд рублей (в январе текущего года — 2 млрд рублей).

Средний размер ипотечного кредита в регионе за месяц практически не изменился и составил 3,84 млн рублей (рост 1%). Кредиты на покупку жилья новосибирцы берут в среднем на 256 месяцев (21 год и 3 месяца).

Рост объемов и количества выдачи льготных ипотечных кредитов также отмечено в других регионах Сибири. Например, в Красноярском крае выдано 633 кредита на 2,07 млрд рублей (по сравнению с сентябрем количество увеличилось на 31%, объем — на 33%), в Омской области — 438 кредитов на 1,6 млрд рублей (количество +28%, объем +34%), в Кемеровской области — 517 кредитов на 1,6 млрд рублей (количество +31%, объем +533%), в Алтайском крае — 525 кредитов на 1,45 млрд рублей (количество +48%, объем +53%), в Томской области — 256 кредитов на 1,04 млрд рублей (количество +41%, объем +52%).

Напомним, в январе 2025 года рынок ипотечного кредитования в Новосибирской области показал существенное снижение. По данным ЦБ, за месяц жителям региона было выдано 593 кредита на покупку жилья, что в 2,86 раза меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (в целом по России снижение составило 2,35 раза). Снижение отмечается во всех сегментах.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске цена «квадрата» в доме в два раза дешевле, чем в новостройке. Тренд на покупку индивидуального жилья сохраняется.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : недвижимость ипотека


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