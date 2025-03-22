Опрос о необходимости реагентов на дорогах запустили в Новосибирске

Власти Новосибирска запустили опрос, чтобы узнать мнение горожан о том, нужны ли реагенты на дорогах. Он проходит на портале Госуслуг.

Сибирякам предлагается ответить на несколько вопросов. В том числе, изменилось ли качество уборки улиц в этом зимнем сезоне в Новосибирске, о каких противогололёдных материалах им известно, а также предлагается оценить соотношение «плюсов» и «минусов» применения реагентов. Кроме того предлагается высказать мнение о целесообразности применения противогололёдных средств на дорогах и тротуаров. В вопросе о наиболее предпочтительных способах борьбы с гололёдом новосибирцы могут выбрать несколько вариантов ответов. Также жители мегаполиса имеют возможность написать свои предложения и комментарии по теме.

Опрос продлится до 3 апреля.

Напомним, применение «Бионорда» вызывает много вопросов у общественников. Реагент регулярно ругают в соцсетях, на него поступают жалобы со стороны водителей и пешеходов. В марте 2024 года вопрос безопасности этого средства рассматривался на комиссии по экологии Новосибирска. Тогда депутаты потребовали от мэрии доказательств безопасности реагента.

По данным «Уральского завода противогололедных материалов» (производитель «Бионорда») через дистрибьютеров это средство покупают в Новосибирске более 100 компаний, как частных, так и муниципальных. Около половины этих организаций — управляющие компании и ТСЖ. Кроме того, средство используют больницы и торговые центры, строительные и транспортные компании, образовательные организации и учреждения культуры. Производитель добавил, что на сезон 2023–2024 годов мегаполис закупил около 5 тысяч тонн «Бионорда» на сумму около 150 миллионов рублей.

В январе 2025 года мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что в следующем зимнем сезоне 2025-2026 годов дорожные службы города не будут применять реагент «Бионорд» и пескосоляную смесь. Их заменят солью. Он отметил, что расход соли при обработке улично-дорожной сети в 3 раза меньше, чем при применении пескосоляной смеси.

Ранее редакция сообщала, что треть новосибирских водителей недовольны ямами на дорогах города. 43% критикуют постоянные изменения в организации дорожного движения.