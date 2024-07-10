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«Семейную ипотеку» продлили до 2030 года

  • 10/07/2024, 17:42
ВТБ семейная ипотека
Ее смогут получить семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет.

Минфин России озвучил условия по программе «семейная ипотека», которую продлили до 2030 года.

Оформить семейную ипотеку смогут:

  • семьи с одним ребёнком в возрасте до шести лет включительно;
  • семьи с двумя несовершеннолетними детьми в городах с численностью населения до 50 000 человек;
  • семьи с двумя несовершеннолетними детьми в регионах с низким объёмом строительства, либо в регионах с местными программами жилищного развития (список регионов пока не озвучен);
  • семьи с ребёнком-инвалидом.

Максимальная ставка по жилищному кредиту осталась прежней — 6% годовых. Максимальная сумма ссуды составит 12 млн руб. для покупки жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн руб. — для остальных регионов. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости недвижимости.

В Минфине уточнили, что сумму кредита можно увеличить до 30 млн руб. в столичных регионах и до 15 млн руб. в остальных за счёт комбо-ипотеки. В этом случае по части кредита «выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка».

Банк ВТБ начал принимать заявки на обновленную «семейную» ипотеку с 10 июля.

— В последний год «семейная» ипотека в принципе была самой популярной льготной программой в России. Но в июне мы ощутили буквально взрывной спрос заемщиков – в нашем банке он вырос почти на 65% к маю. Из-за завершения «старых» условий программы многие клиенты с детьми решили активизироваться с покупкой жилья. Особенно «горячо» было в последнюю неделю июня, но мы постарались помочь оформить льготный кредит максимальному числу наших клиентов. В последние 1,5 недели многие потенциальные заемщики ждали возобновления программы, поэтому мы открыли прием заявок сразу после официального объявления новых параметров, — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Он уточнил, что банк работает по «семейной» ипотеке уже более шести лет. За это время свои жилищные условия улучшили 220 тысяч заемщиков банка, получив на покупку недвижимости более 1,1 трлн рублей.

По его словам, все категории заемщиков могут получить в ВТБ «семейную ипотеку» на покупку частного дома от застройщика в любом регионе страны. В ближайшее время в банке можно будет получить льготный кредит на ИЖС по договору подряда с использованием счета эскроу.

Источник фото: https://www.freepik.com/ Автор фото: freepik

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : семейная ипотека ВТБ


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