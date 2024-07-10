Новый вид нарушения фиксирует дорожная камера в Новосибирске

Один из комплексов фотовидеофиксации теперь выявляет новые виды нарушения ПДД в Новосибирске.
Как сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирска, новая функция установлена на камере у дома на площади Карла Маркса, 6/1.
— Теперь она фиксирует поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой, — пояснили в пресс-службе ЦОДД.
Пресс-служба организации продемонстрировала фотографии нарушителей, которые пересекли двойную сплошную.
Напомним, что за такое нарушение предусмотрен штраф в размере до 1500 рублей.
Новосибирцев призвали не нарушать правила ПДД.
Ранее редакция сообщала о том, что не пропускающих пешеходов на «зебре» водителей штрафуют в Новосибирске.
Источник фото:ГКУ НСО ЦОДД
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