Компания-подрядчик продолжит ремонт Димитровского моста в Новосибирске

Единственный подрядчик по ремонту Димитровского моста через Обь в Новосибирске продолжит работы.

В понедельник, 8 июля, начальник департамента транспорта мэрии Иосиф Кодалаев на аппаратном совещании заявил, что МКУ «Гормост» приняло решение об одностороннем отказе в продлении контракта с ООО «СК Дороги Сибири» на ремонт переправы. Причиной такого решения со стороны городских властей стало то, что подрядчик не обеспечивает численный состав рабочих, необходимый для покрытия всего фронта работ на мосту, что может привести к срыву сроков сдачи объекта.

Однако в строительной компании опровергли информацию о разрыве договорных отношений. Подрядчик отметил, что претензии мэрии возникли из-за недопонимания и несвоевременной обработки писем заказчику.

— Возникли дополнительные работы. Был предусмотрен разбор 19 сантиметров существующей дорожной одежды. Когда ее вскрыли, то оказался дополнительный слой, который выявили только после разборки. На дополнительный слой потратили еще две недели. Поменялись проектные отметки: новый слой станет толще. Для этого нужно нарисовать поперечный профиль. Отправили в МКУ «Гормост» документы для согласования. Сейчас они проверят на соответствие документы, и мы после приступим к заливке бетона, — пояснил Сибкрай.ru исполнительный директор ООО «СК Дороги Сибири» Никита Дорошенко.

Собеседник отметил, что работы идут в графике. Если погодные условия позволят, компания может сдать одну полосу к концу июля. Также организация готова взять на себя дополнительную ответственность и начать в этом году ремонтировать вторую полосу, чтобы проезд с левого на правый берег был полностью отремонтирован в конце сентября. Для этого СК готова вложить собственные средства, которые мэрия компенсирует в следующем году.

Ранее редакция сообщала о том, что при ремонте Октябрьского моста в Новосибирске вместо чугунных элементов ограждения устанавливают дешевую пластиковую копию. На фальшивые перила обратили внимание жители города. В мэрии рассказали причину такой замены.