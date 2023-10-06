У бизнеса вырос интерес к социальному страхованию в Новосибирске

Страховой рынок РФ адаптировался к фундаментальным изменениям, которые происходили в последнее время. Об этом на пресс-конференции в Новосибирске сообщил генеральный директор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов. По его словам, адаптации способствовал рост ВВП, реальных доходов населения. Пессимистичные прогнозы экспертов не подтвердились.

При этом на рынке сформировался ряд новых трендов:

Растет страхование жизни и накопительное страхование. Это ответ на достаточно быстрый рост и хорошую ситуацию в банковском секторе: рост потребительского и ипотечного кредитования.

Это ответ на достаточно быстрый рост и хорошую ситуацию в банковском секторе: рост потребительского и ипотечного кредитования. У компаний и предприятий растет спрос на страхование жизни и здоровья сотрудников, страхование от несчастного случая.

Инвестиционные активы в страховании жизни сменили географию.

— В 2020-2021 годах 90% рынка страхования жизни были связаны с инвестиционными активами, привязанным к международному капиталу. Сегодня все переориентировалось на активы российских эмитентов, — говорит Скворцов.

В автостраховании ухудшается ситуация с запчастями. Ситуацию на этом сегменте рынка также обостряет рост мошенничества. Новосибирская область входит к список регионов, где статистика мошенничеств по ОСАГО зашкаливает, и это сказывается на стоимости полисов для граждан.

— В целом, после провала в 2022 году, в 2023-м мы наблюдаем двузначный рост страхового рынка — по итогам полугодия +30%. Это лучше, чем прогнозировали эксперты, — констатировал Владимир Скворцов.

Ранее редакция сообщала о том, что на предприятиях ОПК Новосибирской области сегодня ждут около 2 тысяч сотрудников.