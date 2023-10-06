У бизнеса вырос интерес к социальному страхованию в Новосибирске

Страховой рынок РФ адаптировался к фундаментальным изменениям, которые происходили в последнее время. Об этом на пресс-конференции в Новосибирске сообщил генеральный директор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов. По его словам, адаптации способствовал рост ВВП, реальных доходов населения. Пессимистичные прогнозы экспертов не подтвердились.
При этом на рынке сформировался ряд новых трендов:
- Растет страхование жизни и накопительное страхование. Это ответ на достаточно быстрый рост и хорошую ситуацию в банковском секторе: рост потребительского и ипотечного кредитования.
- У компаний и предприятий растет спрос на страхование жизни и здоровья сотрудников, страхование от несчастного случая.
— Это ответ на все вызовы, которые сегодня стоят перед юрлицами, и изменения, которые происходят на рынке труда: демографическая яма, сокращение притока трудовых мигрантов, перераспределение кадров на рынке труда, — перечисляет Владимир Скворцов. — Для работодателя вопрос интересного социального пакета для сотрудников стоит ребром, так как это одно из конкурентных преимуществ для привлечения нужных кадров. Пока взрывного роста по ДМС мы не видим, думаем, что это тенденция 2023-2024 годов.
- Инвестиционные активы в страховании жизни сменили географию.
— В 2020-2021 годах 90% рынка страхования жизни были связаны с инвестиционными активами, привязанным к международному капиталу. Сегодня все переориентировалось на активы российских эмитентов, — говорит Скворцов.
- В автостраховании ухудшается ситуация с запчастями. Ситуацию на этом сегменте рынка также обостряет рост мошенничества. Новосибирская область входит к список регионов, где статистика мошенничеств по ОСАГО зашкаливает, и это сказывается на стоимости полисов для граждан.
— В целом, после провала в 2022 году, в 2023-м мы наблюдаем двузначный рост страхового рынка — по итогам полугодия +30%. Это лучше, чем прогнозировали эксперты, — констатировал Владимир Скворцов.
Ранее редакция сообщала о том, что на предприятиях ОПК Новосибирской области сегодня ждут около 2 тысяч сотрудников.