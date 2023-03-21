Семена для посева овощных культур в Сибирь поступают без дефицита

За январь — март 2023 года сибирские таможенники оформили 559 тонн импортного семенного и посадочного материала. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления. Большую часть поставок по весу традиционно занимает лук-севок, в Сибирь его поступило 557 тонн.

В Сибирь с начала года ввезено почти 2 тонны семян капусты, огурцов, редиса, томата, свеклы, петрушки, укропа, базилика, кориандра, салата, перца и лука-батуна, произведенных в Китае, Таиланде, Индии, Чили и других странах.

— Больше всего партий импортных семян и посадочного материала задекларировали в Сибирской электронной таможне новосибирские, красноярские, иркутские и кемеровские предприниматели. Сегодня у потребителя есть выбор российских семян и импортных, которые также представлены в большом количестве, дефицита поставок мы не фиксируем, — отметил Дмитрий Колыханов, заместитель начальника Сибирского таможенного управления.

Также в сообщении говорится о том, что импорт семян и посадочного материала овощных культур в СФО в прошлом году составил свыше 2,3 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше физического объема 2021 года.

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