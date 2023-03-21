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ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на 1 млрд юаней

  • 21/03/2023, 14:24
Портфель депозитов розничных клиентов в китайской валюте по итогам первого квартала в ВТБ вырастет на 1 млрд юаней – до 7,7 млрд. С начала года прирост составит более 15%. Этому будут способствовать повышенные ставки по вкладам и продолжающаяся дедолларизация сбережений.

Росту спроса на вклады в китайской валюте способствовало повышение максимальных ставок по таким депозитам до 3% годовых, а также снижение интереса к долларовымновости бизенса инструментам.

«За последний год вклады в юанях стали популярной альтернативой классическим валютным вкладам в долларах и евро. В 2022 году более 10 тыс. клиентов ВТБ воспользовались новым инструментом сбережений, а в этом году спрос на них растет ускоренными темпами. По итогам первого квартала мы рассчитываем увеличить портфель вкладов в китайской валюте на 1 млрд юаней, а в целом за год он удвоится. Интерес к этому инструменту объясняется не только повышенными ставками на фоне околонулевых значений для классических депозитов, но и гибкостью условий таких вкладов – в ВТБ клиент самостоятельно может выбрать срок размещения, сумму и канал открытия», – комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

Ставки по депозитам в юанях зависят от пакета услуг, которым пользуется клиент, и сроков размещения. Средства в китайской валюте можно разместить на срок от трех месяцев до двух лет. Вклад доступен для открытия в ВТБ Онлайн и в отделениях банка. При размещении в дистанционных каналах минимальная сумма вклада составляет 100 юаней, если продукт открывается в офисе ВТБ – 500 юаней.

Портфель рублевых депозитов физлиц в ВТБ также продолжает расти. За январь-февраль он вырос на 6% и достиг 3 трлн рублей, портфель вкладов во всех валютах увеличился на 5,3% – до 3,44 трлн. В целом объем классических розничных сбережений в банке с начала года вырос более чем на 50 млрд рублей и достиг 5,25 трлн.

Фото freepik.com

 

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Теги : депозиты в юанях ВТБ


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