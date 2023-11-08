Еще 80 троллейбусов поставит Новосибирску Сбербанк Лизинг

Подведены итоги торгов на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение 80 низкопольных троллейбусов большой вместимости категории М3 класса I с увеличенным автономным ходом. Начальная цена контракта составляла 4,9 млрд рублей. На торги была подана только одна заявка — от АО «Сбербанк Лизинг». В итоге компания была признана победителем торгов.
Согласно документации, троллейбусы первого класса должны поступить в филиал №1 «Дзержинский» новосибирского предприятия «Горэлектротранспорт». Пассажировместимость одного троллейбуса должна составлять от 90 и до 100 человек. Число посадочных мест — не менее 33. В каждом транспортном средстве обязательно наличие мест для пассажиров, передвигающихся на кресле-коляске.
Кроме того, указано, что в троллейбусах должна быть установлена система климат-контроля пассажирского салона. Все транспортные средства необходимо оборудовать USB розетками с двумя разъёмами каждая для зарядки гаджетов (мобильных телефонов, смартфонов и т.п.), видеорегистраторами, табло, системами бескондукторного обслуживания пассажиров. Срок поставки — до 30 ноября 2024 года.
Напомним, ранее «Сбербанк Лизинг» выиграл тендер на поставку в Новосибирск 120 троллейбусов. На середину октября в Новосибирск было поставлено 40 троллейбусов, остальные производитель обязан поставить до конца 2023 года, иначе ему грозят санкции.
Ранее редакция сообщала, что Новосибирской области выделят миллиард рублей на обновление общественного транспорта.
Фото Infopro54
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