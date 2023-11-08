Еще 80 троллейбусов поставит Новосибирску Сбербанк Лизинг

Подведены итоги торгов на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение 80 низкопольных троллейбусов большой вместимости категории М3 класса I с увеличенным автономным ходом. Начальная цена контракта составляла 4,9 млрд рублей. На торги была подана только одна заявка — от АО «Сбербанк Лизинг». В итоге компания была признана победителем торгов.

Согласно документации, троллейбусы первого класса должны поступить в филиал №1 «Дзержинский» новосибирского предприятия «Горэлектротранспорт». Пассажировместимость одного троллейбуса должна составлять от 90 и до 100 человек. Число посадочных мест — не менее 33. В каждом транспортном средстве обязательно наличие мест для пассажиров, передвигающихся на кресле-коляске.

Кроме того, указано, что в троллейбусах должна быть установлена система климат-контроля пассажирского салона. Все транспортные средства необходимо оборудовать USB розетками с двумя разъёмами каждая для зарядки гаджетов (мобильных телефонов, смартфонов и т.п.), видеорегистраторами, табло, системами бескондукторного обслуживания пассажиров. Срок поставки — до 30 ноября 2024 года.

Напомним, ранее «Сбербанк Лизинг» выиграл тендер на поставку в Новосибирск 120 троллейбусов. На середину октября в Новосибирск было поставлено 40 троллейбусов, остальные производитель обязан поставить до конца 2023 года, иначе ему грозят санкции.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирской области выделят миллиард рублей на обновление общественного транспорта.