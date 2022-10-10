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Семьи мобилизованных из Новосибирской области получат по 100 тыс рублей

  • 10/10/2022, 10:29
Автор:
выплаты мобилизованным
Деньги начнут поступать в ближайшее время.

— С понедельника по субботу на территории Новосибирского высшего военного командного училища работал консультационный центр для сбора вопросов и оказания помощи мобилизованным гражданам из Новосибирской области и других регионов. Всего за неделю в центр обратилось более 2,5 тыс человек, — сообщил на оперативном заседании  губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он пояснил, что консультационный центр укомплектован необходимым штатом сотрудников, в соответствии с тематикой вопросов, которые задают мобилизованные: представители Центробанка РФ, кредитных организаций, работающих в регионе, службы судебных приставов, налоговой, минтруда и соцразвития, нотариусы, а также представители общественной приемной губернатора. Сегодня к работе консультационного центра подключатся представители областной и военной прокуратуры для разъяснения законодательства.

— Хотелось бы обратиться к мэрам и главам населенных пунктов области. Помимо вышеперечисленных сфер у мобилизованных возникают вопросы местного житейского характера: от устройства детей в детсады до решения коммунальных проблем, связанных с водой и энергией. Просьба держать оперативную связь с моей общественной приемной и решать вопросы, которые возникают у семей. Чтобы ни одна проблема не осталась без внимания. Все они должны решаться в течение суток в режиме реального времени, —предупредил Травников. — Если возникают сложные вопросы — ставьте в известность мою приемную.

Губернатор также отметил, что после обобщения наиболее часто задаваемых вопросов, стало понятно, что много беспокойства у военнослужащих и членов их семей возникает по поводу материальной поддержки до момента пока не пойдут перечисления денежного довольства в рамках подписанных контрактов.

— Чтобы снять вопросы я принял решение о единовременный выплатах из областного бюджета в размере 100 тыс рублей. Средства необходимо выдать в октябре из резервного фонда области, — сообщил глава региона.

Соответствующее решение будет утверждено сегодня на заседании правительства Новосибирской области.

Напомним, указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписан 21 сентября.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация выплаты мобилизованным


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