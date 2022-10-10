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Мэрию Омска обвиняют в срыве срока выплат по госзакупке

  • 10/10/2022, 11:38
задолженность по госконтракту
Поставщик техники заявляет, что муниципалитет, якобы, не выплатил ему 13,8 миллионов рублей.

Минувшим летом управление дорожного хозяйства и благоустройства муниципалитета мэрии Омска объявило торги на закупки пяти грузопассажирских машин — возить на смены дорожных рабочих. Тендер выиграл ООО «Завод специальной техники» из Нижнего Новгорода. В компании заявляют, что они отправили технику в Сибирь, но оплату за нее, якобы, так и не получили. Речь идет о сумме 13,8 миллионов рублей.

— Подписали мы 10 августа, а акт приема-передачи 19 августа. Конкретные сроки оплаты — в течении 7 рабочих дней, — сообщил в видео-интервью телеграм-каналу Mash Siberia коммерческий директор ООО «ЗСТ» Алексей Захаров.

Он сообщил, что позже компания нашла в соцсетях администрации информацию: 450 млн рублей на содержание дорог выделят из бюджета области только в четвёртом квартале (хотя закупка была проведена во втором). Захаров сообщил, что смог связаться с губернатором области в соцсети и рассказал о проблеме. На обращение губернатор ответил: «Здравствуйте, я поручил специалистам разобраться в данной ситуации, они с вами свяжутся». Но специалисты с подрядчиком так не связывались.

— Работу губернатора и мэра Омска я оцениваю, как отрицательную, — заявил Алексей Захаров.

По словам директора, на все вопросы о сроках выплаты денег за технику, поставленную по госконтракту, в бухгалтерии мэрии отправляют к вышестоящим персонам или в суд.  Он утверждает, что муниципалитет денег на расчет по контракту не выделяет. Из-за долга у компании возникли трудности с поставкой аварийно-спасательного автомобиля для МЧС Белгорода (город подвергается обстрелам).

26 сентября ООО «Завод специальной техники» подало иск в Арбитражный суд к мэрии Омска. Производство по делу возбуждено. Иск будет рассмотрен в конце октября.

 

Ранее редакция сообщала, что руководитель двух организаций предстанет перед судом за госконтракт. 

Фото c сайта ООО «ЗСТ»

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Омск

Теги : задолженность по госконтракту


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