Семьи мобилизованных получат квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов

Семьям призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации предоставят бесплатную квоту на лечение бесплодия и хранение биоматериала в криобанке. Об этом заявил президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов, передает ТАСС.

В ответ на ранее отправленное Труновым обращение премьер-министру Михаилу Мишустину «О создании бесплатного криобанка генетического материала и изменений в системе ОМС на получение бесплатной квоты на лечение бесплодия для граждан России, участвующих в СВО», Минздрав России сообщил, что ведомство определило возможность финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мобилизованных для участия в СВО, на 2022–2024 годы.

При этом отмечается, что последующее бесплатное использование биоматериала будет регламентировано законом при наличии показаний в рамках ОМС.

В настоящее время «Союз адвокатов России» уже планирует обратиться за такой льготой для нескольких пар, где мужчины были призваны по мобилизации.

Ранее редакция сообщала, что в отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области