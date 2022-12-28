Рекламодателям

В доме за 6 млн рублей «крыша на подпорках и трещины по стенам»

  • 28/12/2022, 17:11
Автор:
субсидии на жилье
В доме проживает многодетная семья.

В Краснозёрском районе в рамках госпрограммы многодетная семья получила дом с потрескавшимися стенами и крышей, держащейся на деревянных подпорках. Стоимость жилья составила 6 млн руб. Об этом сообщают в реготделении Народного фронта, куда обратилась новая хозяйка, приложив видео экскурсии по дому. Как сообщили в ОНФ корреспонденту Infopro54, в настоящее время направлен запрос на имя руководства рабочего посёлка Краснозёрское по поводу ряда фактов кули – продажи жилого помещения, поскольку, со слов матери семейства, получившей субсидию на покупку, права выбора нового жилья у неё не было, жильё приобрела местная администрация.

Интересно, что незадолго до этого (Сделки по приобретению.  Ред.) этот самый дом продавался за 3,2 млн руб, сообщают в Народном фронте.Неподалеку за дом в хорошем состоянии просили 5,7 млн. Субсидии вполне бы хватило. Кто обогатился на разнице при перепродаже дома? Мы написали письмо в администрацию Краснозерского района, будем разбираться в ситуации и требовать принятия мер.

Редакция тоже будет следить за ходом ситуации.

новости Новосибирска

Жилищные госпрограммы не успевают за рыночными ценами

Однако стоит напомнить, что в целом реализация жилищных программ на территории Новосибирской области уже неоднократно вызывала вопросы со стороны депутатов Заксобрания. При практически стопроцентных показателях реализации в отчётах чиновников, на деле жильё получают единицы. По информации минстроя Новосибирской области за 2021 год, к примеру, подпрограмма «Господдержка при завершении строительства проблемных домов», исполненная на 94,8% охватила 2 дома и 17 граждан, «Обеспечение жильем многодетных и малообеспеченных семей» (87,9%)  8 семей, «Развитие рынка наемного жилья» (98,9%) — 10 семей. Наиболее скромно выглядит подпрограмма «Господдержка при приобретении жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования»: компенсацию в размере 100 тысяч рублей за строительство дома в сельской местности получила только одна семья.

Депутаты предлагали при оценке процента реализации программ отталкиваться не от бюджетных возможностей, а от фактического количества получателей, которые стоят в очереди на жилье. Как в мае сообщали в региональном Минстрое, на территории региона 1,9 тысячи семей нуждаются в служебном жилье. Кроме того, в жилье нуждаются 452 многодетные семьи.

 

Ранее редакция сообщала о том, какие выплаты можно получить после приобретения жилья.

Фото Flickr — GensaGensa

266

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : субсидии на жилье жильё для многодетных господдержка многодетных


Спецоперация на Украине

Семьи мобилизованных получат квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов
28/12/22 16:23
Центр сопровождения семей участников спецоперации открыли в Иркутской области
28/12/22 14:31
В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09
рейтинг развития конкуренции

Новосибирская область сдала позиции в рейтинге развития конкуренции

Регион занял 36 место. Впрочем, это данные по итогам 2021 года.
Читать статью >>
ремонт дорог

Удорожание стройматериалов добавило в дорожные контракты 2022 года 126 млн рублей

Если не считать повышение стоимости строительства четвертого моста через Обь.
Читать статью >>
сообщество предпринимателей

Бизнесу крайне важно максимально правильно оценить результаты уходящего года

А также почувствовать внутренний резерв, который есть в компании и в отрасли.
Читать статью >>
Лариса Шашукова, директор завода «Сиблитмаш»

На «Сиблитмаше» сменилось руководство

Генеральным директором завода назначена Лариса Шашукова.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владислав Кочетков, президент – председатель правления финансовой группы «Финам»

«Российский инвестор консервативен и медленно привыкает к новым ценным бумагам»

Между тем спектр предложений ценных бумаг на рынке вновь начал расширяться.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирская область сдала позиции в рейтинге развития конкуренции

28/12/2022, 18:14

Удорожание стройматериалов добавило в дорожные контракты 2022 года 126 млн рублей

28/12/2022, 18:12

Начальника отдела УБЭП Новосибирской области подозревают в получении взятки

28/12/2022, 17:56

Семьи мобилизованных получат квоту на лечение бесплодия и заморозку сперматозоидов

28/12/2022, 16:23
Популярное

В новом году водителей без ОСАГО будут штрафовать по камерам

28/12/2022, 11:41

В России впервые за семь лет на 20% упали продажи смартфонов

28/12/2022, 10:10

В Новосибирске женщина с полным поражением легких выжила после 2,5 месяцев ЭКМО

27/12/2022, 14:55
Новости компаний

Банк «Левобережный» открывает новогодние депозиты для бизнеса под 8,2% годовых

28/12/2022, 13:57

ВТБ: в декабре мошенники увеличили активность в соцсетях и мессенджерах в 1,6 раза

28/12/2022, 12:47

Команда «Ростелекома» подарила сибирским детям новогоднее волшебство

28/12/2022, 11:04

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска