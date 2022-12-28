В доме за 6 млн рублей «крыша на подпорках и трещины по стенам»

В Краснозёрском районе в рамках госпрограммы многодетная семья получила дом с потрескавшимися стенами и крышей, держащейся на деревянных подпорках. Стоимость жилья составила 6 млн руб. Об этом сообщают в реготделении Народного фронта, куда обратилась новая хозяйка, приложив видео экскурсии по дому. Как сообщили в ОНФ корреспонденту Infopro54, в настоящее время направлен запрос на имя руководства рабочего посёлка Краснозёрское по поводу ряда фактов кули – продажи жилого помещения, поскольку, со слов матери семейства, получившей субсидию на покупку, права выбора нового жилья у неё не было, жильё приобрела местная администрация.
— Интересно, что незадолго до этого (Сделки по приобретению. — Ред.) этот самый дом продавался за 3,2 млн руб, — сообщают в Народном фронте. — Неподалеку за дом в хорошем состоянии просили 5,7 млн. Субсидии вполне бы хватило. Кто обогатился на разнице при перепродаже дома? Мы написали письмо в администрацию Краснозерского района, будем разбираться в ситуации и требовать принятия мер.
Редакция тоже будет следить за ходом ситуации.
Депутаты предлагали при оценке процента реализации программ отталкиваться не от бюджетных возможностей, а от фактического количества получателей, которые стоят в очереди на жилье. Как в мае сообщали в региональном Минстрое, на территории региона 1,9 тысячи семей нуждаются в служебном жилье. Кроме того, в жилье нуждаются 452 многодетные семьи.
Ранее редакция сообщала о том, какие выплаты можно получить после приобретения жилья.
Фото Flickr — GensaGensa
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