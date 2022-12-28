В доме за 6 млн рублей «крыша на подпорках и трещины по стенам»

В Краснозёрском районе в рамках госпрограммы многодетная семья получила дом с потрескавшимися стенами и крышей, держащейся на деревянных подпорках. Стоимость жилья составила 6 млн руб. Об этом сообщают в реготделении Народного фронта, куда обратилась новая хозяйка, приложив видео экскурсии по дому. Как сообщили в ОНФ корреспонденту Infopro54, в настоящее время направлен запрос на имя руководства рабочего посёлка Краснозёрское по поводу ряда фактов кули – продажи жилого помещения, поскольку, со слов матери семейства, получившей субсидию на покупку, права выбора нового жилья у неё не было, жильё приобрела местная администрация.

— Интересно, что незадолго до этого (Сделки по приобретению. — Ред.) этот самый дом продавался за 3,2 млн руб, — сообщают в Народном фронте. — Неподалеку за дом в хорошем состоянии просили 5,7 млн. Субсидии вполне бы хватило. Кто обогатился на разнице при перепродаже дома? Мы написали письмо в администрацию Краснозерского района, будем разбираться в ситуации и требовать принятия мер.

Редакция тоже будет следить за ходом ситуации.

Однако стоит напомнить, что в целом реализация жилищных программ на территории Новосибирской области уже неоднократно вызывала вопросы со стороны депутатов Заксобрания. При практически стопроцентных показателях реализации в отчётах чиновников, на деле жильё получают единицы. По информации минстроя Новосибирской области за 2021 год, к примеру, подпрограмма «Господдержка при завершении строительства проблемных домов», исполненная на 94,8% охватила 2 дома и 17 граждан, «Обеспечение жильем многодетных и малообеспеченных семей» (87,9%) — 8 семей, «Развитие рынка наемного жилья» (98,9%) — 10 семей. Наиболее скромно выглядит подпрограмма «Господдержка при приобретении жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования»: компенсацию в размере 100 тысяч рублей за строительство дома в сельской местности получила только одна семья.

Депутаты предлагали при оценке процента реализации программ отталкиваться не от бюджетных возможностей, а от фактического количества получателей, которые стоят в очереди на жилье. Как в мае сообщали в региональном Минстрое, на территории региона 1,9 тысячи семей нуждаются в служебном жилье. Кроме того, в жилье нуждаются 452 многодетные семьи.

Ранее редакция сообщала о том, какие выплаты можно получить после приобретения жилья.