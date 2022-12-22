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В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации

  • 22/12/2022, 11:09
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В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
Речь идет о 10 %-ной квоте по направлениям подготовки специальности, благодаря которой герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества, смогут поступить в вузы без вступительных испытаний.

В Госдуме во втором и третьем чтениях принят закон о поддержке военнослужащих и их детей и о введении специальной квоты для героев СВО, которой они могут воспользоваться при поступлении в вуз. Изменения вносятся в ФЗ «Об образовании в РФ», сообщается на сайте Государственной Думы.

Согласно документу, во всех вузах страны в рамках приемной кампании будет введена специальная квота в 10 % по направлениям подготовки специальности, благодаря которой герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества, смогут поступить в вузы без вступительных испытаний.

Также закон предполагает 10%-ную квоту на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.

Ранее редакция сообщала, что правительство утвердило квоты в вузы для целевиков. Такие студенты зачисляются в университет по направлению, полученному от их будущих работодателей. Оно дает им право учиться в вузе бесплатно. Однако после окончания обучения выпускник обязан отработать не менее трех лет в организации, которая выдала ему такое направление.

Фото с сайта НГТУ НЭТИ

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Рубрики : Власть Образование

Регионы: Россия

Теги : специальная квота в вуз СВО образование квоты для детей военнослужащих Госдума вуз


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