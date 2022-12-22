В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации

В Госдуме во втором и третьем чтениях принят закон о поддержке военнослужащих и их детей и о введении специальной квоты для героев СВО, которой они могут воспользоваться при поступлении в вуз. Изменения вносятся в ФЗ «Об образовании в РФ», сообщается на сайте Государственной Думы.

Согласно документу, во всех вузах страны в рамках приемной кампании будет введена специальная квота в 10 % по направлениям подготовки специальности, благодаря которой герои РФ и лица, награжденные тремя орденами Мужества, смогут поступить в вузы без вступительных испытаний.

Также закон предполагает 10%-ную квоту на приоритетное зачисление в университеты для детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.

Ранее редакция сообщала, что правительство утвердило квоты в вузы для целевиков. Такие студенты зачисляются в университет по направлению, полученному от их будущих работодателей. Оно дает им право учиться в вузе бесплатно. Однако после окончания обучения выпускник обязан отработать не менее трех лет в организации, которая выдала ему такое направление.

Фото с сайта НГТУ НЭТИ