Бизнесу крайне важно максимально правильно оценить результаты уходящего года

Новые вводные

На итоговом заседании объединения VIP-club вполне предсказуемо шла речь о планах на 2023 год. Как отметил президент Клуба Алексей Потапов, от бизнеса все вновь ждут рекордов.

— Сегодня наша жизнь — это «алгебра конфликта». Конфликт, в котором находится наше государство, вскрыл всех, кто прятался за громкими фразами о доверии и сотрудничестве. Мы уже понимаем, что нужны новые законы, на что они повлияют и как отразятся на развитии страны. У нас появляются новые союзники, новые пути для развития, необходимо многим переориентироваться на новые рынки, чтобы страна смогла достичь технологического суверенитета. От нас ждут, что мы построим заводы, дадим людям работу, накормим страну, заплатим налоги. А вот собираются ли системно, вдумчиво помогать бизнесу? Лично я пока особо этого не вижу. Так что, по всей видимости, нам придется, как в 90-е годы объединяться и продавливать нужные решения, заручаясь поддержкой друг друга, — констатировал Потапов. — С другой стороны, мы понимаем все риски, если мы не выполним поставленные задачи: значит, все, что происходило в 2022 году, было зря. Радует одно, что в Новосибирске возможностей для этого больше, чем в других регионах, именно поэтому от нас, от бизнеса все вновь ждут рекордов.

Впрочем, представители новосибирского бизнеса настроены на работу в 2023 году решительно: опускать руки и плыть по течению никто не собирается.

Именно такого решительного бизнесмена, профессионала с большой буквы, с которым знаком более 30 лет, порекомендовал в Клуб Андрей Степаненко, инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт».

Новый участник VIP-club — инноватор, конструктор, основатель двух известных в России и за рубежом брендов (печи, камины и котлы TMF и свайные гидромолоты ROPAT) Константин Бессонов.

— Новосибирск давно и по праву называют российским печным Детройтом и законодателем мод в новой для России отрасли промышленности — это производство бытовых печей, котлов и каминов. TMF — один из старейших российских брендов, оказавших существенное влияние на формирование российского печного рынка. Продукция предприятия поставляется в 250 городов России и полтора десятка зарубежных стран, насчитывает десятки модельных рядов, которые включают сотни модификаций. До этого года мы поставляли печи во многие страны, находились на втором месте в Новосибирской области по экспорту среди всех новосибирских производственных компаний-экспортеров. К сожалению, европейские санкции добрались и до нашей продукции. Тем не менее мы продолжаем разработку новых перспективных моделей.

С точки зрения инженерных технологий самым масштабным проектом своей команды он называет свайные гидромолоты, изобретенные новосибирским ученым и инженером Виктором Кувшиновым.

— Это, не побоюсь сказать, гениальное техническое решение Кувшинова. По основным характеристикам — частоте ударов, ударной мощности и коэффициенту полезного действия — новосибирские свайные гидромолоты ROPAT существенно превосходят известные зарубежные молоты. Наше конструкторское бюро — единственное в России, умеющее проектировать и производить тяжелые свайные гидромолоты. Это критически важная и незаменимая технология в инфраструктурном строительстве. На сегодняшний день мы поставили заказчикам по всей России около 400 гидромолотов. Ими возведены фундаменты тысяч объектов промышленного, гражданского и инфраструктурного строительства, включая заполярный порт Сабетта. После ухода иностранных компаний поле нашей деятельности в России расширилось, — рассказывает Константин Бессонов. — Сейчас мы ищем промышленно-финансового партнера для организации серийного производства.

Активный интерес VIP-club к производственной теме не случаен — внутри объединения созрела инициатива к созданию в Сибири Клуба промышленных и производственных предприятий. Ведь именно производственный сектор сегодня определяет вектор развития экономики страны.

Финансовая подушка безопасности

Так как финансы — основа любой экономики, обсуждению этой темы на встрече уделили немало внимания.

Представляя нового участника Клуба, директор консалтинговой компании «ВИП-Клуб» Елена Потапова отметила, что зачастую для бизнеса решающим аспектом в принятии решения — с каким банком сотрудничать, является личное знакомство с его управляющим. Вопрос личного доверия, возможность первыми узнавать обо всех изменениях, скорость принятия решений — главные вопросы во взаимоотношениях с банком. К такому выводу консалтинговая компания пришла, проведя опрос владельцев фирм из разных отраслей.

Логично, что новым участником VIP-club стала управляющий филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Наталья Голубева. Она рассказала о своем богатом опыте работы в банковской сфере, в том числе в иностранном банке, а также о том, какие продукты банк может предложить бизнесу.

— Я работаю в банковском бизнесе более 20 лет, а в банке «Уралсиб» — с 2021 года. Банк присутствует на рынке более 30 лет и работает во всех сегментах бизнеса. В 2022 году наш банк не попал под санкции, и сегодня у нас много клиентов, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Мы хотим быть полезны партнерам, — подчеркнула она. — Кроме того, банк активно работает с компаниями малого и среднего бизнеса. В 2022 году мы открыли в Новосибирске два центра по обслуживанию малого бизнеса, активно участвуем в экологических акциях, обучаем молодых специалистов, сотрудничаем с институтами, берем молодых ребят на практику и стажировку.

Обсудив аспекты банковской деятельности, вип-клубовцы перешли к вопросу личных финансов. Этой теме посвящено немало статей, эксперты всего мира бьются за право быть первыми в прогнозах.

Как угадать, когда и куда вложить свои кровно заработанные — в «кубышку», в банк, в недвижимость или акции? С какой суммы начинать, если все в обороте? Как создать гарантированный «свечной заводик», который будет приносить доход и уверенность в завтрашнем дне? Этими вопросами задаются многие, но не все предпринимают быстрые шаги, оттягивая момент своей финансовой свободы.

С темой «Как создать финансовую «подушку безопасности» в рамках экспертной сессии, рассказала Надежда Лоос, финансовый советник, квалифицированный инвестор и ментор. Надежда наглядно, с цифрами представила информацию о специфике работы с личными финансами в условиях экономической и геополитической нестабильности. Начинать можно и нужно с малого, хоть с 5 тысяч рублей, даже фондовый рынок это позволяет. Когда приходит понимание — какие инструменты работают на вас и как ими управлять, можно переходить к более серьезным вложениям.

— Чтобы был баланс в деньгах, нужно понимать, что вам, как личности, необходимо думать на 10 лет вперед, формировать личный капитал. Цель — первопричина. Без цели деньги не приходят. На основе этих данных необходимо готовить подушку безопасности, — советует эксперт. — Кроме того, самые выигрышные решения обычно случаются, когда инвесторы идут против толпы, когда одни продают за бесценок, другие активно скупают. Рынок акций всегда склонен к взлетам и падениям, это нормально. Но к такой стратегии нужно привыкнуть. В любом случае дорогу осилит только идущий.

К чему готовиться?

Известный политик и общественный деятель, специалист в сфере государственного и муниципального управления Виктор Толоконский, рассказал о том, с какими итогами экономика подходит к концу 2022 года и каких трендов бизнесу стоит ждать в 2023 году.

— На мой взгляд, в 2023 году мы будем испытывать большее число сбоев и непредсказуемых ситуаций. То, что в этом году было погашено инерцией, в следующем уже работать не будет. Это будут чувствовать все сферы бизнеса, — отметил Толоконский. — Это не означает, что экономика будет разрушаться. Появятся новые сферы бизнеса, которые станут заниматься заменой сложившихся кооперационных связей и цепочек. Кто-то на этом разбогатеет. Но в целом для системы в 2023 году будет наблюдаться потеря темпов развития.

Кроме того, по прогнозам эксперта, 2023 год будет очень необычным для многих отраслей промышленности.

— Мы прожили 30 постсоветских лет в состоянии пренебрежения к производственной и промышленной сфере. Сейчас она получит больше вызовов и заказов. Прежде всего, это касается предприятий, которые работают по гособоронзаказам, а их доля, при условии развития мобилизационной экономики, увеличится, — говорит Виктор Толоконский. — Скорее всего, на рынке возникнет дефицит комплектующих, специалистов. Руководители, работающие в этом секторе, будут испытывать колоссальное давление из-за огромного количества задач.

По его словам, в непростом положении будет все, что связано со строительством и инвестиционными процессами. Толоконский прогнозирует, что объемы работы в строительной сфере, а также инвестиции в нее сократятся, и это скажется на всей кооперационной цепочке.

— Еще одна особенность 2023 года: мы впервые за многие годы будем жить в условиях масштабного дефицита бюджета. Много лет бюджетные инвестиции были драйвером развития экономики, государство стимулировало развитие целых отраслей, масштабных инвестпроектов, а сейчас этот источник финансирования резко сокращается, — поясняет Толоконский. — Я еще в марте рекомендовал перестраивать бюджетную экономику, предупреждал о возможном дефиците бюджета, но мне не верили, говорили о профиците, который «мы не можем переварить». При этом бюджет региона на 2023-2025 годы основан на базе марта, хотя более грамотно было бы использовать статистику ноября, когда стало очевидно снижение налоговых поступлений. В частности, падение налога на прибыль на 40%, который занимает в доходной части бюджета более 30%. Думаю, что в 2023 году все бюджеты будут функционировать в условиях жесточайшего дефицита.

В первую очередь, по его словам, от этого пострадает бюджет развития. На фоне программ и проектов, которые были запущены в последние годы и которые требуют постоянного финансирования, это может привести к росту незавершенных строительством объектов, заморозке проектов.

— Если к этому добавить рост неизбежных расходов бюджета, то дефицит финансов будет чувствоваться еще острее и серьезнее. В такой ситуации бизнесу крайне важно максимально правильно оценить результаты уходящего года и почувствовать внутренний резерв, который есть в компании, в отрасли. Важно понять, что прежней, сложившейся жизни уже не будет, — рекомендует Виктор Толоконский. — Придется серьезно менять свое экономическое поведение, понимание процессов развития, которые в любой ситуации должны не останавливаться, а идти вперед. Нужно четко понимать, как в сложившейся ситуации максимально грамотно задействовать все возможности и весь потенциал, который есть у бизнеса. А государству нужно четко просчитывать отдачу от инвестиций и не идти в те сферы, которые интересны для бизнеса. Сейчас не те условия, не та цена денег, чтобы абсурдно разбрасываться бюджетными средствами. Сейчас нужно стимулировать инициативу предпринимателей, чтобы они не боялись принимать решения, не оглядывались на государство в ожидании команды, а почувствовали не только свободу на фоне открывающихся возможностей, но и ответственность за принимаемые решения.

В завершающей речи, президент VIP-club Алексей Потапов рекомендовал членам Клуба хорошо обдумать полученные рекомендации и прогнозы. На заседаниях VIP-club в течение будущего года будут обсуждаться новые вызовы и пути их решения.

— Такие встречи крайне необходимы — и делать их мы будем еще чаще. Это позволит нам сделать бизнес устойчивым: увидеть картину мира, что сейчас происходит с нами, с нашей экономикой, политикой, страной. Быть осведомленными в ситуации — быть защищенными. Чем больше мы видим реальности, тем лучше мы сможем скорректировать наш бизнес под изменившиеся условия, а значит — сможем принимать правильные судьбоносные решения. Когда стратегия власти будет учитывать тактику бизнеса, когда власть и бизнес начнут действовать как единое целое, тогда, без сомнений, мы преодолеем любую ситуацию и 100% победим, везде победим!

Общественное объединение VIP-club благодарит партнеров мероприятия: бизнес-порталы «Инфопро54», «Деловой квартал-Новосибирск»; финансового советника Надежду Лоос, стоматологические клиники Зубаревой, кондитерскую семьи Воробец, компанию «Кофе радости», клинику инфузионной терапии Clean Clinic, художника-шаржиста Ольгу Штерк.

Фото предоставлены VIP-club