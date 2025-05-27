Семьи с двумя детьми могут получить льготные автокредиты в РФ

Минпромторг РФ расширил программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль». Теперь в нее входят семьи не только с тремя, но и с двумя детьми, сообщается на сайте ведомства.

Решение о возобновлении подпрограммы в рамках льготного автокредитования было принято в середине мая.

— Данная мера оказалась востребованной, и по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова было проработано решение о дополнительном расширении этого механизма. С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей, — отметили в Минпромторге.

По условиям программы льготного автокредитования предусмотрена базовая скидка 20% на автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Для жителей Дальнего Востока она составляет 25%, а на электромобили — 30%.

Программа доступна для медицинских работников, учителей, участников военной операции и их семей, людей с инвалидностью, а также семей с детьми из регионов Дальнего Востока.

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