В Новосибирской области выявлены первые клещи с энцефалитом

Жители Новосибирской области начали выявлять клещей с энцефалитом. Несмотря на то, что случаев заражения пока не зафиксировано, новосибирцев призывают быть осторожными.
— За 21 неделю 2025 года в Новосибирской области зарегистрировано 2069 обращений по поводу укусов клещей, – рассказали в региональном роспотребнадзоре.
С начала эпидсезона зафиксировали 5460 укусов, из них 1667 – среди детей. Случаи энцефалита и боррелиоза встречаются редко.
Больше всего обращений в медицинские учреждения:
Важно помнить, что лучший способ защититься от клещевых инфекций — не допустить укуса клеща.
Вакцинироваться от клещевого энцефалита можно в любое время года. Однако важно помнить: после прививки лучше не ходить в лес и другие места, где можно встретить клещей. Это касается двух недель после первой дозы и еще двух недель после второй.
Ранее редакция сообщала о том, что пик активности клещей наступает в Новосибирске. Они наиболее активны утром и вечером.
Источник фото: Freepik / Автор — erik-karits-2093459
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