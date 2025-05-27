В Новосибирской области выявлены первые клещи с энцефалитом

Жители Новосибирской области начали выявлять клещей с энцефалитом. Несмотря на то, что случаев заражения пока не зафиксировано, новосибирцев призывают быть осторожными.

— За 21 неделю 2025 года в Новосибирской области зарегистрировано 2069 обращений по поводу укусов клещей, – рассказали в региональном роспотребнадзоре.

С начала эпидсезона зафиксировали 5460 укусов, из них 1667 – среди детей. Случаи энцефалита и боррелиоза встречаются редко.

Больше всего обращений в медицинские учреждения:

Новосибирский район — 778,

Искитимский район — 682,

Мошковский район — 433,

Тогучинский район — 392,

Бердск — 206.

Важно помнить, что лучший способ защититься от клещевых инфекций — не допустить укуса клеща.

Вакцинироваться от клещевого энцефалита можно в любое время года. Однако важно помнить: после прививки лучше не ходить в лес и другие места, где можно встретить клещей. Это касается двух недель после первой дозы и еще двух недель после второй.

Ранее редакция сообщала о том, что пик активности клещей наступает в Новосибирске. Они наиболее активны утром и вечером.