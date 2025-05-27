В Новосибирске завершили работу над обновлением Генерального плана города

В Новосибирске завершена двухлетняя работа по обновлению главного градостроительного документа – Генерального плана. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев на оперативном совещании. В июне текущего года обновленный документ будет вынесен на рассмотрение и утверждение в городской Совет депутатов.

По словам мэра Кудрявцева, была проведена масштабная работа, в результате которой определены ключевые направления развития города до 2030 года. Он подчеркнул, что в процессе реализации плана возможны корректировки, однако, фундамент для дальнейшего развития уже заложен. Особое внимание в новом плане уделено комплексному развитию территорий и строительству объектов социальной инфраструктуры.

В обновленном Генеральном плане учтены решения, принятые рабочей группой по обеспечению жилищного строительства социальной инфраструктурой, актуализировано расположение объектов регионального значения, пересмотрены границы функциональных и рекреационных зон, а также зон с особыми условиями использования территорий, включая приаэродромные территории, зоны затоплений, санитарно-защитные зоны и зоны охраны объектов культурного наследия. Также были рассмотрены и учтены предложения от физических и юридических лиц, поступившие в период с 30 января 2023 года по 31 июля 2024 года и одобренные комиссией по внесению изменений в Генеральный план.

Заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Евгений Улитко сообщил, что с 23 марта по 24 апреля в городе проходили публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска». В ходе слушаний было получено 2197 предложений и замечаний от 1434 участников, включая экспертов и коллективные обращения. По каждому предложению оргкомитет предоставил обоснованные рекомендации относительно целесообразности их учета. Заключение о результатах публичных слушаний доступно на официальном интернет-портале правовой информации города Новосибирска и на городском сайте.