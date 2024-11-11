Коробку с солью заметили на одной из улиц Новосибирска

Жители Новосибирска обратили внимание на то, что на пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина активисты установили коробку с солью.

На фото можно увидеть пластиковую коробку, в которой лежит несколько пакетов соли.

Предполагается, что в зимний период эта ёмкость будет использоваться для обработки тротуаров и пешеходных дорожек с целью повышения их безопасности.

Между тем, среди новосибирцев такая идея вызвала неоднозначную реакцию.

— Подумают, что раздают бесплатно, и заберут. — Соль нельзя использовать, она разрушает плитку, бордюры. — Сейчас петербуржцы ломанутся в Новосибирск, — говорится в комментариях паблика АСТ-54.

Напомним, в Новосибирске улицы и тротуары обрабатывают песчано-соляной смесью, а также противогололедным реагентом.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске стартовал сезон «разбора полетов» по качеству уборки дорог.