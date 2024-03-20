Депутат из Новосибирска предложил Никите Кологривому отправиться на СВО

Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов порекомендовал Никите Кологривому отправиться на СВО после дебоша в ресторане.

– Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной войны многие актёры служили, а многие служат и сегодня. Особенно это полезно тем, кто желает, как наш земляк, снимать честное кино про судьбы солдат. В этой связи нет ничего лучше, чем разделить с ними их судьбу, – рассказал Антонов на своей странице в Вконтакте.

Он порекомендовал энергичному актёру отправиться на СВО, а также пообещал посодействовать, если тот примет такое решение. Также депутат пожурил актёра за выходку в баре.

– Это не то, что хотят видеть новосибирцы от своего кумира, – отметил Антонов.

Он также подчеркнул, что все новосибирцы ждут от Кологривого не пустых скандалов, а мужских поступков.

Ранее редакция сообщала о том, что Никиту Кологривого задержала полиция.