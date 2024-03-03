Смертельное ДТП на трассе под Новосибирском попало на видео

Жесткое столкновение двух иномарок унесло жизнь 28-летнего пассажира.

Авария произошла 2 марта в Болотнинском районе Новосибирской области.

― 36-летний водитель, управляя автомобилем «Джили Монджаро» двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» в направлении Кемеровской области. По предварительной информации, он нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойота Карина», ― прокомментировали в ГИБДД п Новосибирской области.

В результате сильного удара погиб пассажир «Тойоты» ― 28-летний мужчина. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение. Среди пострадавших 7-летний мальчик. От смерти его спасло только то, что он находился в детском кресле и был пристегнут ремнями безопасности.

В настоящее время установлением всех обстоятельств смертельного ДТП занимаются следователи.

