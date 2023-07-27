Семья пропавшего на гидроскутере новосибирца объявила вознаграждение за его поиск

39-летний Александр Илюхин пропал 23 июля в районе пляжа Бумеранг. Мужчина отдыхал в компании друзей. Они по очереди катались на гидроскутере по Обскому водохранилищу.

— Все были на берегу, когда услышали, что гидроскутер заглох. Ребята подумали, что он сломался и Саша начал его чинить в воде. Он много лет работает с техникой и умеет это делать. Потом уже обнаружили, что его нет нигде. Гидроскутер отбуксировали к берегу и начали искать Сашу. Водолазы уже несколько дней работают, но пока нет результата. Я чувствую, что он жив, — рассказала Infopro54 Екатерина, супруга Александра.

Женщина предполагает, что кто-то из очевидцев мог подобрать ее мужа и отвезти в больницу. За информацию о живом Александре родственники готовы заплатить 100 тысяч рублей.

Близкие и знакомые своими силами ищут мужчину вдоль линии берега.