Трость с ультразвуком для незрячих создают новосибирские учёные

Над тростью с вибрационной обратной связью работают в Новосибирском государственном техническом университете. Авторы проекта говорят, что в России подобные устройства практически недоступны слепым и слабовидящим. Стоимость зарубежных аналогов высокая, а функционал неудобный. В новосибирском техническом вузе намерены решить эту проблему.

— Идея заключается в разработке ассистивных устройств для инвалидов. В частности, это устройство для измерения дальности. Оно поможет слепым и слабовидящим людям получать больше информации об окружающем пространстве. Устройство действует по типу трости, только с применением ультразвука. Расстояние измеряется при помощи ультразвука, и далее вибрация передаёт примерное расстояние до крупных препятствий, — пояснил разработчик устройства, студент НГТУ Виктор Смирнов.

Разработка собрана именно из российских конструктивных элементов, использованы и отечественные технологии. В приспособление для незрячих встроена батарея, которую можно будет заряжать, как и любой гаджет. Учёные стараются сделать умную трость максимально удобной и эстетичной.

Трость с ультразвуком уже оценили бизнесмены и научное сообщество. Проект получил финансовую поддержку на конкурсе студенческих стартапов – грант в один миллион рублей. Сейчас устройство активно дорабатывают. В перспективе – выход на рынок.