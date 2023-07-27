Новосибирску предоставят льготное финансирование на строительство дата-центра

ВЭБ.РФ предоставит льготное финансирование для строительства дата-центров в нескольких регионах РФ. Один из таких центров обработки данных может появиться в Новосибирске, сообщил заместитель председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Артем Довлатов во время визита во Владивосток.

Первый коммерческий дата-центр при поддержке вэб.рф построен во Владивостоке. Проект, стоимостью 1,5 миллиарда рублей, был реализован через инструмент льготного финансирования. На днях он был представлен премьер-министру России Михаилу Мишустину в ходе его рабочей поездки в Приморье.

— Реализация проекта во Владивостоке — большой шаг в развитие современных технологий на Дальнем Востоке, и мы намерены продолжить планомерную работу по этому направлению, — отметил Довлатов. — Сейчас ВЭБ.РФ структурирует с применением, в том числе, льготного финансирования, новые проекты по строительству Центров обработки данных в Южно-Сахалинске, второй очереди в Приморском крае, Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Ставрополе.

Ранее редакция сообщала, что группа компаний Key Point в партнерстве с ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) начали строительство центра обработки данных на площадке Промышленно-логистического парка Новосибирской области. Емкость нового дата-центра составит 880 ИТ-стоек. Запуск в эксплуатацию первой очереди запланирован на декабрь 2023 года.