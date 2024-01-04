Три человека получили травмы в ДТП под Новосибирском

В ДТП в городе Искитиме Новосибирской области пострадали три человека, среди которых 9-летняя девочка.

По информации областного ГИБДД, виновником аварии стала 40-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Тойота Надя».

— ДТП произошло 4 января в 18 часов 10 минут с участием двух автомобилей. Женщина-водитель за рулем «Тайоты», выезжая с прилегающей территории напротив дома 31 микрорайона «Подгорный», не предоставила преимущество, совершила столкновение с автомобилем «Субару Форестер», — сообщили в региональном ведомстве.

В результате аварии водитель «Тойоты и два пассажира «Субару»: 21-летняя девушка и 9-летняя девочка с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

На месте работает наряд ДПС, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее редакция сообщала о семье с двумя детьми, попавшими в ДТП в Тогучинском районе.