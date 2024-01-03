Четыре человека погибли в ДТП с тремя автомобилями под Новосибирском

Четыре человека погибли в ДТП с участием трех автомобилей на трассе в Болотнинском районе Новосибирской области.

По предварительной информации, 3 января около 14:50 44-летний водитель автомобиля «Тойота Рактис», двигаясь по трассе Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово в направлении Новосибирска, на 109 километре дороги при обгоне не справился с управлением и столкнулся со встречным «Хендай Туксон». От удара иномарку выбросило под колеса большегруза «Вольво».

В результате аварии водитель «Тойоты» и две его пассажирки: 49-летняя женщина и 14-летняя девочка погибли. 54-летний мужчина, который был за рулем «Хендай», от полученных травм скончался в больнице не приходя в сознание.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о ДТП с маршруткой, в которой пострадали пять пассажиров. По факту аварии Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку. Дело взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.