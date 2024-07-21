Жители Новосибирска увидели смерч в районе Обского водохранилища

В социальных сетях очевидцы поделились кадрами водяного смерча, который им удалось снять на Обском водохранилище. Сибиряков это зрелище не напугало, они с удовольствием наблюдали за природным явлением. По информации оперативных служб, никаких разрушений не зафиксировано.
На кадрах отчетливо видно высокую колонну воздуха над морем, а сверху она уходит в огромное облако. Обычно такое явление свойственно южным широтам. Отдыхающие часто наблюдают смерч над Черным морем. В Сибири подобное случается редко.
— Смотрите, какая красота! Зрелище просто завораживает, — поделились впечатлением подписчики паблика АСТ54.
Источник фото и видео: АСТ54.
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