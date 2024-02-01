Семья с ребенком погибла под Новосибирском — виновник аварии пошел под суд

Обстоятельства смертельного ДТП, в котором погибла семья с маленьким ребенком будут разбирать в суде. Авария произошла 9 марта прошлого года в Ордынском районе на трассе К-17Р Новосибирск-Кочки-Павлодар.

На дороге была пасмурная погода и сильный снегопад, что создавало плохую видимость для водителей транспортных средств.

В какой-то момент водитель Toyota Land Cruiser пошел на обгон ехавшего впереди него рейсового автобуса KIA Grandbird, и его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Honda Civic.

От мощного удара с джипом легковушку отбросило в автобус.

В результате аварии погиб водитель Honda 33-летний Александр Макеев, его 30-летняя жена Елена и их 3-летний сын. Старшего ребёнка, 5-летнего мальчика, с многочисленными травмами срочно госпитализировали в Новосибирскую облбольницу.

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали, но стали очевидцами страшной трагедии.

В отношении 58-летнего виновника аварии, который был за рулем Toyota Land Cruiser, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц, и причинение тяжкого вреда здоровью».

— Прокурор Ордынского района утвердил обвинительное заключение, дело для рассмотрения направлено в суд, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что в больнице скончался 5-летний мальчик, чьи родители погибли в ДТП в Коченевском районе Новосибирской области.