Что изменится в жизни новосибирцев с 1 февраля

Увеличение пенсий

Ежемесячные выплаты федеральных льготников вырастут на 7,4%. Мера коснется ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, СССР и Героев Труда, а также чернобыльцев, трех групп инвалидов и др. Полный перечень опубликован на сайте СФР. Размер пособия и стоимость набора соцуслуг для льготников определяется в зависимости от региона проживания.

Кроме того, начиная с 1 февраля, вырастут пенсии опекунов, на иждивении которых пребывают нетрудоспособные члены семьи и инвалиды с детства, которые не находятся на полном гособеспечении. При этом ухаживающие за одним иждивенцем получат повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 10 846 руб, за двумя — 13 558 руб, за тремя — 16 269 руб.

Следует отметить, что вдвое станет выше фиксированная выплата к пенсии по старости для тех, кто отметил 80-летний юбилей в январе, и произойдет это автоматически.

Членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности тоже повысят ежемесячную надбавку к пенсии. Размер доплаты индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа работы.

Индексация маткапитала и детских пособий

Индексация коснется и полученных раннее, но не потраченных средств. Размер выплаты увеличится за первого ребенка до 631 тыс. и за второго — до 834 тыс. рублей соответственно.

В случае, если семья уже потратила часть маткапитала, то проиндексируют его остаток. Узнать сумму неизрасходованных средств можно через личный кабинет на «Госуслугах».

Изменения коснутся и пособия по беременности и родам. Размер минимальной выплаты в этом году составит 88,5 тыс. руб, а максимальной — 565,5 тыс. руб.

Какие выплаты на детей получат новосибирцы в 2024 году

за 140 дней — 88 565 тыс. рублей;

за 156 дней — 98 687 тыс. рублей;

за 194 дня — 122 726 тыс. рублей.

Максимальный размер пособий:

за 140 дней — 565 562 тыс. рублей;

за 156 дней — 630 197 тыс. рублей;

за 194 дня — 783 707 тыс. рублей.

Также вырастут единовременная выплата при рождении ребенка, минимальное пособие по уходу до 1,5 года и пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Прочие пособия

С 1 февраля повышается пособие по безработице: минимальное — с 1500 до 1613 руб. в месяц, максимальное — с 12 792 до 13 751 руб.

Также вырастет пособие на погребение — до 8370 руб. Выплата, которую можно получить один раз при условии, что человек взял на себя все похоронные расходы.

Контроль за кредитами и должниками

С 1 февраля банки в обязательном порядке будут на бесплатной основе оповещать клиентов о том, что действие их вклада заканчивается. Информация будет поступать не позднее пяти календарных дней до завершения срока вклада.

Также станет более жестким контроль за деятельностью по внесудебному возврату просроченной задолженности физлиц. Автоматизированный интеллектуальный агент будет звонить не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Должника непременно обязаны оповестить, что с ним говорит робот. В дальнейшем контактировать с должниками после их согласия можно будет и через «Госуслуги», однако, при ограничении ряда способов коммуникации.

Выездная оценка пива

Ранее производителей некоторых видов алкогольной продукции обязали регистрироваться в реестре, который ведет Росалкогольрегулирование.

Начиная, с 1 февраля этого года до 31 мая 2025 года Росалкогольтабакконтроль уполномочен совершать выездную оценку соответствия организаций, которые внесены в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.