Что изменится в жизни новосибирцев с 1 февраля

Ежемесячные выплаты федеральных льготников вырастут на 7,4%. Мера коснется ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, СССР и Героев Труда, а также чернобыльцев, трех групп инвалидов и др. Полный перечень опубликован на сайте СФР. Размер пособия и стоимость набора соцуслуг для льготников определяется в зависимости от региона проживания.
Следует отметить, что вдвое станет выше фиксированная выплата к пенсии по старости для тех, кто отметил 80-летний юбилей в январе, и произойдет это автоматически.
Членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности тоже повысят ежемесячную надбавку к пенсии. Размер доплаты индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа работы.
Индексация коснется и полученных раннее, но не потраченных средств. Размер выплаты увеличится за первого ребенка до 631 тыс. и за второго — до 834 тыс. рублей соответственно.
В случае, если семья уже потратила часть маткапитала, то проиндексируют его остаток. Узнать сумму неизрасходованных средств можно через личный кабинет на «Госуслугах».
Изменения коснутся и пособия по беременности и родам. Размер минимальной выплаты в этом году составит 88,5 тыс. руб, а максимальной — 565,5 тыс. руб.
Максимальный размер пособий:
Также вырастут единовременная выплата при рождении ребенка, минимальное пособие по уходу до 1,5 года и пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
Также вырастет пособие на погребение — до 8370 руб. Выплата, которую можно получить один раз при условии, что человек взял на себя все похоронные расходы.
С 1 февраля банки в обязательном порядке будут на бесплатной основе оповещать клиентов о том, что действие их вклада заканчивается. Информация будет поступать не позднее пяти календарных дней до завершения срока вклада.
Также станет более жестким контроль за деятельностью по внесудебному возврату просроченной задолженности физлиц. Автоматизированный интеллектуальный агент будет звонить не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Должника непременно обязаны оповестить, что с ним говорит робот. В дальнейшем контактировать с должниками после их согласия можно будет и через «Госуслуги», однако, при ограничении ряда способов коммуникации.
Ранее производителей некоторых видов алкогольной продукции обязали регистрироваться в реестре, который ведет Росалкогольрегулирование.
Начиная, с 1 февраля этого года до 31 мая 2025 года Росалкогольтабакконтроль уполномочен совершать выездную оценку соответствия организаций, которые внесены в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.
Фото: ru.freepik.com — prostooleh
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