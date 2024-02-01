Рекламодателям

Что изменится в жизни новосибирцев с 1 февраля

  • 01/02/2024, 11:30
Автор:
Что изменится в жизни новосибирцев с 1 февраля
Индексация социальных пособий, ужесточение контроля за коллекторами и другие нововведения.

Увеличение пенсий

Ежемесячные выплаты федеральных льготников вырастут на 7,4%. Мера коснется ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, СССР и Героев Труда, а также чернобыльцев, трех групп инвалидов и др. Полный перечень опубликован на сайте СФР. Размер пособия и стоимость набора соцуслуг для льготников определяется в зависимости от региона проживания.

Изменения, которые ожидают пожилых людей в 2024

Изменения, которые ожидают пожилых людей в 2024

Кроме того, начиная с 1 февраля, вырастут пенсии опекунов, на иждивении которых пребывают нетрудоспособные члены семьи и инвалиды с детства, которые не находятся на полном гособеспечении. При этом ухаживающие за одним иждивенцем получат повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 10 846 руб, за двумя —  13 558 руб, за тремя — 16 269 руб.

Следует отметить, что вдвое станет выше фиксированная выплата к пенсии по старости для тех, кто отметил 80-летний юбилей в январе, и произойдет это автоматически.

Членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности тоже повысят ежемесячную надбавку к пенсии. Размер доплаты индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа работы.

Индексация маткапитала и детских пособий

Индексация коснется и полученных раннее, но не потраченных средств. Размер выплаты увеличится за первого ребенка до 631 тыс. и за второго — до 834 тыс. рублей соответственно.

В случае, если семья уже потратила часть маткапитала, то проиндексируют его остаток. Узнать сумму неизрасходованных средств можно через личный кабинет на «Госуслугах».

Изменения коснутся и пособия по беременности и родам. Размер минимальной выплаты в этом году составит 88,5 тыс. руб, а максимальной — 565,5 тыс. руб.

Какие выплаты на детей получат новосибирцы в 2024 году

Какие выплаты на детей получат новосибирцы в 2024 году

Минимальный размер пособий:

  • за 140 дней — 88 565 тыс. рублей;
  • за 156 дней — 98 687 тыс. рублей;
  • за 194 дня — 122 726 тыс. рублей.

Максимальный размер пособий:

  • за 140 дней — 565 562 тыс. рублей;
  • за 156 дней — 630 197 тыс. рублей;
  • за 194 дня — 783 707 тыс. рублей.

Также вырастут единовременная выплата при рождении ребенка, минимальное пособие по уходу до 1,5 года и пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Прочие пособия

Безработные смогут подрабатывать, не теряя пособие

Безработные смогут подрабатывать, не теряя пособие

С 1 февраля повышается пособие по безработице: минимальное — с 1500 до 1613 руб. в месяц, максимальное — с 12 792 до 13 751 руб.

Также вырастет пособие на погребение — до 8370 руб. Выплата, которую можно получить один раз при условии, что человек взял на себя все похоронные расходы.

Контроль за кредитами и должниками

С 1 февраля банки в обязательном порядке будут на бесплатной основе оповещать клиентов о том, что действие их вклада заканчивается. Информация будет поступать не позднее пяти календарных дней до завершения срока вклада.

Также станет более жестким контроль за деятельностью по внесудебному возврату просроченной задолженности физлиц. Автоматизированный интеллектуальный агент будет звонить не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Должника непременно обязаны оповестить, что с ним говорит робот. В дальнейшем контактировать с должниками после их согласия можно будет и через «Госуслуги», однако, при ограничении ряда способов коммуникации.

Выездная оценка пива

Ранее производителей некоторых видов алкогольной продукции обязали регистрироваться в реестре, который ведет Росалкогольрегулирование.

Начиная, с 1 февраля этого года до 31 мая 2025 года Росалкогольтабакконтроль уполномочен совершать выездную оценку соответствия организаций, которые внесены в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Фото: ru.freepik.com — prostooleh 

1 373

Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирск Новосибирcк

Теги : новые законы


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

174 родственника погибших в СВО, получили компенсацию на погребение в Новосибирске
30/01/24 17:25
«Одной левой»: боец из НСО голыми руками обезвредил дрон-камикадзе на СВО
28/01/24 11:33
Минобороны: впервые с начала спецоперации дрон перехвачен над Ленинградской областью
18/01/24 16:06

Елена Зерняева назначена уполномоченным по правам человека Новосибирской области

10 лет этот пост занимала Нина Шалабаева.
Читать далее >>

Светлый: городской комфорт для загородной жизни

Светлый — район для жизни, где задачи локации решают комплексно.
Читать далее >>

Новосибирцам предложат выбрать объект для благоустройства в 2025 году

В списке для голосования будет 8 проектов.
Читать далее >>

Перерасчет за отключение тепла пропишут отдельной строкой в платежках новосибирцев

Вопрос по компенсации ущерба имуществу пока не решен.
Читать далее >>

Названы причины замедления роста цен в декабре в Новосибирской области

В декабре годовая инфляция в Новосибирской области незначительно снизилась до 8,1%.
Читать далее >>

Подстанцию «Академическая» планируют достроить до конца 2024 года в Новосибирске

Она необходима для запуска высокотехнологичных производств, в том числе в новых очередях Технопарка.
Читать далее >>

Семилетнему мальчику с диагнозом детский церебральный паралич требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 222 295 рублей.
Читать далее >>

Фундамент выдержит станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

Очередной пакет поправок в проектно-сметную документацию по станции мэрия направила в Главгосэкспертизу.
Читать далее >>

Елена Костянко: Градус жестокого обращения с животными в Новосибирске повышается

Для корректировки ситуации нужна комплексная программа помощи брошенным животным и просвещения общества.
Читать далее >>

Центр по производству информационной продукции создадут в мэрии Новосибирска

Этот контент необходим для заполнения 620 госпабликов муниципалитета.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Онлайн-магазины и объекты размещения туристов — лидеры по спросу на покупку готового бизнеса в Новосибирске

Онлайн-магазины и объекты размещения туристов — лидеры по спросу на покупку готового бизнеса в Новосибирске

По итогам 2023 года спрос на покупку готовых компаний и франшиз на «Авито» вырос на 16% год к году.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Гостеприимство из будущего
1/02/24 16:56
Туризм
«РВК-Архангельск» внедрил систему автомониторинга от билайн бизнес
1/02/24 16:30
Бизнес Телекоммуникации
Пешеходный участок улицы Ленина вновь сделали дорогой
1/02/24 16:11
Город
Более 12 мостов и путепроводов отремонтируют в регионе по нацпроекту БКД
1/02/24 16:04
Власть Общество
Ребенок выпал на ходу из автобуса в Новосибирске
1/02/24 15:39
Общество Происшествия
«Это реальная банда»: похитителей студента задержали в Новосибирске
1/02/24 15:22
Происшествия
Два крупных санатория построят в Новосибирской области
1/02/24 15:06
Бизнес Власть Туризм
Стало известно, когда завершат благоустройство сквера в Новосибирске
1/02/24 15:03
Город
«В комнате нашли телефон»: криминалисты обыскали квартиру убитой женщины и ее 5-летней дочки в Новосибирске
1/02/24 14:23
Общество Происшествия
Елена Зерняева назначена уполномоченным по правам человека Новосибирской области
1/02/24 13:37
Власть Общество Отставки и назначения
«Слишком идеальная»: грудь новой Маргариты обсудили зрители в кинотеатрах Новосибирска
1/02/24 13:35
Культура Общество
1 млрд рублей долгов по алиментам взыскали приставы в Новосибирской области
1/02/24 12:54
Право&Порядок
Матери погибших в пожаре детей отменили оправдательный приговор в Новосибирске
1/02/24 12:21
Общество Право&Порядок
Более 2 тысяч человек остались без света в Новосибирске
1/02/24 11:50
Город
Как повысить надежность теплоснабжения Новосибирска
1/02/24 11:40
Бизнес Энергетика&ЖКХ
Новый бренд проекта «ОПОРЫ РОССИИ» «ИДЕЯ» призван масштабировать проект на федеральный уровень
1/02/24 11:39
Бизнес Власть
Профессор из Новосибирска научил нейросеть распознавать эмоции
1/02/24 11:34
Наука
Что изменится в жизни новосибирцев с 1 февраля
1/02/24 11:30
Общество
Семья с ребенком погибла под Новосибирском — виновник аварии пошел под суд
1/02/24 11:21
Общество Право&Порядок
Андрей Шимкив: решение по возврату в Новосибирск 20 млрд рублей Абызова прорабатывается
1/02/24 11:14
Бизнес Власть Город
Популярное
Как отличить гайморит от простуды
1/02/24 15:39
Эксперты назвали главные новинки на отечественном авторынке в феврале 2024
31/01/24 16:31
Астрологи поделились, когда наступит ретроградный Меркурий в 2024 году
31/01/24 13:10
Лунный календарь цветовода на февраль 2024
31/01/24 10:28
В Госдуме предложили снизить плату за ЖКУ для пенсионеров и многодетных семей
30/01/24 16:44
Минтруд и Минздрав хотят упростить порядок оформления инвалидности
30/01/24 11:55
Новости компаний
Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 25% в 2023 году
1/02/24 9:00
Банк «Левобережный» запустил вклад с 16 % годовых
31/01/24 12:26
В электросетях АО «РЭС» расширяют опыт применения нормализаторов напряжения
31/01/24 10:43
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 самых выгодных автокредитов без первоначального взноса и каско
31/01/24 9:00
Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших кредитных карт 2023 года
29/01/24 16:09
В 2023 году АО «РЭС» удалось сократить продолжительность аварийных отключений
29/01/24 15:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Новости СМИ2