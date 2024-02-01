Андрей Шимкив: решение по возврату в Новосибирск 20 млрд рублей Абызова прорабатывается

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив прокомментировал вопрос о возврате Новосибирской области денег, которые были похищены из энергосистемы Новосибирска

— Наверняка сегодня будет вопрос по возмещению денег, которые были в решении суда и приговоре по Абызову. Мы ведем консультации с губернатором, юристами, прокуратурой. Решение будет, но к нему нужно подойти профессионально, — заявил Шимкив.

Напомним, с предложением о возвращении Новосибирску миллиардов рублей, похищенных из энергосистемы города, уже неоднократно выступали депутаты, общественники. В январе депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко (СРЗП) обратился к премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением вернуть Новосибирской области 20 млрд рублей, которые Генпрокуратура взыскала с бывшего собственника ОАО «Новосибирскэнерго» (Сейчас «Сибэко». — Ред.) Михаила Абызова

В конце декабря 2023 года подобное предложение на комитете по ЖКХ регионального парламента поднимал депутат Вячеслав Илюхин. Он также предлагал обратиться к Михаилу Мишустину. Илюхин подчеркивал, что эта сумма вполне сопоставима с объемом инвестиций, которые планирует вложить СГК в модернизацию энергосистемы Новосибирска в рамках альткотельной за 10 лет.

Для того, чтобы понимать значимость 20 млрд для энергосистемы региона стоит вспомнить о том, что за 10 лет СГК планирует инвестировать в систему теплоснабжения области 19,2 млрд рублей в рамках альткотельной и почти 6 млрд в рамках тепловой концессии.

Ранее редакция сообщала о том, что , в настоящее время в регионе идет расследование причин масштабной коммунальной аварии, которая произошла в левобережье Новосибирска и оставила без тепла сотни домов в Ленинском и Кировском районах города.