Андрей Шимкив: решение по возврату в Новосибирск 20 млрд рублей Абызова прорабатывается

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив прокомментировал вопрос о возврате Новосибирской области денег, которые были похищены из энергосистемы Новосибирска
— Наверняка сегодня будет вопрос по возмещению денег, которые были в решении суда и приговоре по Абызову. Мы ведем консультации с губернатором, юристами, прокуратурой. Решение будет, но к нему нужно подойти профессионально, — заявил Шимкив.
Михаила Абызова.
В конце декабря 2023 года подобное предложение на комитете по ЖКХ регионального парламента поднимал депутат Вячеслав Илюхин. Он также предлагал обратиться к Михаилу Мишустину. Илюхин подчеркивал, что эта сумма вполне сопоставима с объемом инвестиций, которые планирует вложить СГК в модернизацию энергосистемы Новосибирска в рамках альткотельной за 10 лет.
Для того, чтобы понимать значимость 20 млрд для энергосистемы региона стоит вспомнить о том, что за 10 лет СГК планирует инвестировать в систему теплоснабжения области 19,2 млрд рублей в рамках альткотельной и почти 6 млрд в рамках тепловой концессии.
Ранее редакция сообщала о том, что , в настоящее время в регионе идет расследование причин масштабной коммунальной аварии, которая произошла в левобережье Новосибирска и оставила без тепла сотни домов в Ленинском и Кировском районах города.
Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области
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