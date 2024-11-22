Семьям погибших участников СВО выплатят ещё 100 тысяч в Новосибирской области

Семьям новосибирцев, погибших на СВО будет выплачиваться дополнительная материальная помощь из бюджета Новосибирской области — 100 тысяч рублей.

— Получение единовременной материальной помощи, предусмотренной настоящим постановлением, не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Новосибирской области, — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Для получения выплаты нужно предоставить ряд документов. Полный перечень можно посмотреть здесь.

На данный момент в регионе действует около 40 различных мер поддержки для участников Специальной военной операции. В частности, жители Новосибирска могут воспользоваться сертификатом, дающим право на комплексную социальную, медицинскую и психологическую реабилитацию.

Напомним, что в 2025 году область планирует выделить 10 миллиардов рублей на нужды, связанные с проведением СВО.

Ранее редакция сообщала о том, что до 1,5 миллиона рублей выросли выплаты контрактникам в Новосибирской области.