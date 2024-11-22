За «снятие порчи» суд отправил псевдоколдунью на бесплатные работы в Новосибирске

Вынесен приговор 31-летней жительнице Новосибирска, представлявшей колдуньей.
Её признали виновной в мошенничестве.
По данным следствия, в апреле этого года женщина, которая позиционировала себя как экстрасенс, сообщила жительнице Сибири, что на ней якобы лежит порча.
Зловредное воздействие потребовалось срочно снимать. За предоставление мистических услуг она запросила 9 тысяч рублей.
Однако в суде магические способности не помогли.
— С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Напомним, что в Новосибирске полицейские из Астрахани задержали лжеведьму. 22-летняя астраханка пыталась приворожить любимого. Но волшебства не случилось. Чары ведьмы не произвели на него никакого эффекта.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы отправили около 600 жалоб на мошенников в Банк России.
Источник фото: Freepik / Автор — prostooleh
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