Рекламодателям

Осужденная по делу о пожаре в «Зимней вишне» просит освободить её от наказания

  • 22/11/2024, 09:47
Автор: Ольга Кирсанова
Осужденная по делу о пожаре в «Зимней вишне» просит освободить её от наказания
За взятки и отмывание денег экс-главу кузбасского Госстройнадзора приговорили к 18 годам колонии

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило ходатайство защитника  бывшей начальницы кузбасской инспекции Госстройнадзора Комковой Танзили, осуждённой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Адвокат заключённой просит освободить её от наказания по причине болезни.

В декабре 2021 года Центральным районным судом Кемерово Комкова была приговорена к 18 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 миллионов рублей по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление полномочиями» и «Отмывание денег». Наказание она отбывает в новосибирской женской колонии.

— В связи с нахождением осуждённой на дополнительном медицинском освидетельствовании судебное заседание отложено на 26 декабря 2024 года, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Напомним, трагедия в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года.  Причиной стало короткое замыкание из-за не правильно смонтированной электропроводки. Ситуация усугубилась еще и тем, что на момент возгорания все эвакуационные выходы были закрыты, а ни одна из систем противопожарной защиты не сработала. Пожар унес жизни 60 человек, в том числе 38 детей. На скамье подсудимых оказалось 15 человек, которым вынесли реальный сроки лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что из  колонии освободили бывшего гендиректора сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок, приговорённую к 13,5 годам лишения свободы. Инициатором такого решения стало исправительное учреждение, которое не могло предоставить заключенной необходимое лечение в связи с заболеванием.

Источник фото: МЧС по Кемеровской области.

1 443

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск Кемерово

Теги : ходатайство об освобождении суд Зимняя вишня


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руководитель Фонда «АРТ-дивизион», член Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг»

Елена Богданова: У новосибирских компаний растет интерес к технологическому импорту из Ирана

У иранских предпринимателей также есть интерес к предложениям компаний из Сибири, но более сегментированный
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Чиновник мэрии Новосибирска получил предупреждение от ФСБ за хакерскую атаку
22/11/24 12:30
Власть Право&Порядок Технологии
С водителей не будут требовать полис ОСАГО при регистрации авто
22/11/24 12:00
Новосибирские власти намерены привлечь в регион автотуристов
22/11/24 11:30
Бизнес Власть Туризм
Семьям погибших участников СВО выплатят ещё 100 тысяч в Новосибирской области
22/11/24 10:30
Общество
Осужденная по делу о пожаре в «Зимней вишне» просит освободить её от наказания
22/11/24 9:47
Право&Порядок
До 30 ноября Новосибирск должен утвердить дорожную карту по отопительному сезону
22/11/24 9:30
Власть Город Энергетика&ЖКХ
Для инвесторов повышают привлекательность фондового рынка
22/11/24 9:00
Бизнес Рынки
В Новосибирске появится лаборатория для проверки золы-уноса на качество
21/11/24 19:00
Бизнес Энергетика&ЖКХ
Проект развязки на Матвеевке не прошел госэкспертизу
21/11/24 18:30
Город Транспорт
Водителя, обвиняемого в смерти ребенка на Петухова, заключили под стражу в Новосибирске
21/11/24 18:00
Право&Порядок
В твороге «Алтайской буренки» обнаружили «мясной клей»
21/11/24 17:45
Бизнес Общество Право&Порядок
Новосибирцы отправили около 600 жалоб на мошенников в Банк России 
21/11/24 17:30
Бизнес Общество
В мэрии Новосибирска назвали места для проведения ярмарок в 2025 году
21/11/24 17:00
Город Общество
Льготные кредиты под залог нематериальных активов будут выдавать в Новосибирске
21/11/24 16:30
ПроБизнес
У новосибирских вкладчиков «Банка БКФ» на счетах зависло почти 500 млн рублей
21/11/24 16:15
Общество Право&Порядок Финансы
Соглашение о стабилизации цен на масло подписал один новосибирский производитель
21/11/24 16:00
Бизнес Власть Общество
Новосибирская область в зоне рефарминга
21/11/24 15:45
Технологии
Врачи Мешалкина спасли младенца от порока сердца без проведения открытой операции
21/11/24 15:30
Медицина
Курьер-новосибирец помог мошенникам обмануть 80-летнюю москвичку
21/11/24 15:00
Право&Порядок
До 2028 года Восточный объезд в Новосибирске получит более 20 млрд рублей
21/11/24 14:50
Транспорт
Популярное
За «снятие порчи» суд отправил псевдоколдунью на бесплатные работы в Новосибирске
22/11/24 11:00
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе под Новосибирском
21/11/24 14:00
Безносого пса приютили волонтеры Новосибирска
21/11/24 13:00
О пользе и вреде экзотических фруктов рассказала новосибирский нутрициолог
20/11/24 19:00
Пьяный водитель насмерть сбил двухлетнего ребёнка во дворе дома в Новосибирске
20/11/24 11:00
Новосибирский подросток посвятил песню покойной маме ко Дню матери
19/11/24 11:30
Новости компаний
Новосибирский филиал Банка Уралсиб проводит уроки финансовой грамотности
21/11/24 12:04
За 9 месяцев энергетики выполнили 5000 подключений к «Россети Новосибирск»
21/11/24 9:10
Банк Уралсиб повысил ставки по депозитам для бизнеса
21/11/24 9:00
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
20/11/24 9:10
Эксперты «Россети Новосибирск» отметили рост активности со стороны мошенников
20/11/24 9:00
Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-10 лучших премиальных карт
18/11/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска