Осужденная по делу о пожаре в «Зимней вишне» просит освободить её от наказания

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило ходатайство защитника бывшей начальницы кузбасской инспекции Госстройнадзора Комковой Танзили, осуждённой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Адвокат заключённой просит освободить её от наказания по причине болезни.

В декабре 2021 года Центральным районным судом Кемерово Комкова была приговорена к 18 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 миллионов рублей по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление полномочиями» и «Отмывание денег». Наказание она отбывает в новосибирской женской колонии.

— В связи с нахождением осуждённой на дополнительном медицинском освидетельствовании судебное заседание отложено на 26 декабря 2024 года, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Напомним, трагедия в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Причиной стало короткое замыкание из-за не правильно смонтированной электропроводки. Ситуация усугубилась еще и тем, что на момент возгорания все эвакуационные выходы были закрыты, а ни одна из систем противопожарной защиты не сработала. Пожар унес жизни 60 человек, в том числе 38 детей. На скамье подсудимых оказалось 15 человек, которым вынесли реальный сроки лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что из колонии освободили бывшего гендиректора сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок, приговорённую к 13,5 годам лишения свободы. Инициатором такого решения стало исправительное учреждение, которое не могло предоставить заключенной необходимое лечение в связи с заболеванием.