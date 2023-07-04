Дмитрий Овчинников: Громко, красиво и вкусно — столица Сибири отметила 130-летний юбилей

— Совсем недавно, в последнее воскресенье июня, новосибирцы и гости нашего города отпраздновали его очередной день рождения — Новосибирску исполнилось 130 лет. Маленький, но все-таки юбилей.

Думаю, все согласятся, что День города в этом году в Новосибирске удался на славу. Фактически у нас получился даже праздничный weekend, ведь программа мероприятий в рамках празднования юбилея города была растянута на два дня — 24 и 25 июня. Также она была рассредоточена по нескольким локациям, в каждой из которых происходило что-то необычное и интересное. Прежде всего, это площадь Ленина, улица Ленина, Красный проспект, Михайловская набережная, парк «Арена». Наверное, подробно останавливаться на всех мероприятиях особого смысла нет, так как многие новосибирцы, уверен, за эти два дня так или иначе приобщились к царившей городе праздничной атмосфере.

Из самых ярких событий я бы лично выделил фестиваль цветов «Времена года» на улице Ленина, зарядку с нашими олимпийскими чемпионами и космонавтом Анной Кикиной, выступление духовых оркестров из разных городов страны, фестиваль молодежной культуры «Арена-Фест», VK-фест, и, конечно же, создание огромного праздничного торта-рекордсмена весом 1130 кг, которым угощали всех желающих.

Еще из важных событий я бы отметил состоявшееся в субботу, 24 июня, открытие парка «Ельцовский», на котором выступил любимец местной публики Митя Фомин. Вообще, мероприятий для горожан разных возрастов и интересов было очень много, и каждый среди них мог найти себе что-то по душе.

Любой день рождения, а тем более юбилей — это не только повод для радости, улыбок, теплых пожеланий и подарков, но и подходящий момент, чтобы оглянуться назад, подвести какие-то итоги и наметить планы на будущее.

Конечно, по историческим меркам 1390 лет — это не слишком долгий период. Новосибирск — один из самых молодых российских городов, особенно если мы возьмем крупнейшие из них. Можно, например, сравнить с нашими соседями по Сибирскому федеральному округу. Так, на фоне 307-летнего Омска, 395-летнего Красноярска и тем более 419-летнего Томска город на Оби и впрямь выглядит зеленым юнцом.

Впрочем, дело не в цифрах.

Да, 130 лет — возраст для города отнюдь не почтенный, но на самом деле за эти годы Новосибирск прошел огромный путь, и сегодня он на вполне законных основаниях позиционирует себя экономическим, промышленным, транспортным, научным, спортивным и культурным центром не только Сибири, но и России в целом. О том, что Новосибирск не только на словах, но и de facto является таковым, о высоком статусе города и его привлекательности говорят весьма интенсивные миграционные потоки в него как из населенных пунктов Новосибирской области, так и из других регионов СФО, России в целом и даже зарубежья.

Очередной день рождения Новосибирск встречает с довольно неплохими показателями социально-экономического развития, что особенно важно в настоящий период. Сегодня мы все переживаем непростое время, всем приходится перестраиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям. Но мы видим, что несмотря на все трудности экономика развивается, реализуются крупные инфраструктурные проекты, растет инвестиционная привлекательность города, решаются задачи по внедрению в производство современных наукоемких технологий. Да, есть сложности, и их немало, но при должном отношении к делу, грамотном вложении сил и ресурсов они вполне преодолимы.

Новосибирск сегодня — это город инноваций и передовых технологий, город активной, креативной молодежи, чьи идеи, драйв и энергия служат необходимым топливом для его дальнейшего поступательного развития. Главное — использовать это топливо с максимальным КПД! Потенциал-то здесь практически безграничный, но вот грамотно им распорядиться, как показывает практика, мы можем далеко не всегда.

Впрочем, о грустном как-нибудь в другой раз. В нашей сегодняшней жизни, к сожалению, не так много моментов, дарящих яркие позитивные эмоции. Но оттого такие моменты еще более ценны. Поэтому хочется просто еще раз поздравить наш город с круглой датой и пожелать ему дальнейших успехов и процветания, в которые, к слову, каждый из нас вполне способен внести свой посильный вклад. Было бы желание.

Дмитрий Овчинников, публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.