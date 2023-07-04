Рекламодателям

Дмитрий Овчинников: Громко, красиво и вкусно — столица Сибири отметила 130-летний юбилей

Публицист Дмитрий Овчинников — о дне рождения Новосибирска и о том, что потенциал города нужно использовать с максимальным КПД:
  • 04/07/2023, 14:45

— Совсем недавно, в последнее воскресенье июня, новосибирцы и гости нашего города отпраздновали его очередной день рождения — Новосибирску исполнилось 130 лет. Маленький, но все-таки юбилей.

Дмитрий Овчинников, публицист  Думаю, все согласятся, что День города в этом году в Новосибирске удался на славу. Фактически у нас получился даже праздничный weekend, ведь программа мероприятий в рамках празднования юбилея города была растянута на два дня — 24 и 25 июня. Также она была рассредоточена по нескольким локациям, в каждой из которых происходило что-то необычное и интересное. Прежде всего, это площадь Ленина, улица Ленина, Красный проспект, Михайловская набережная, парк «Арена». Наверное, подробно останавливаться на всех мероприятиях особого смысла нет, так как многие новосибирцы, уверен, за эти два дня так или иначе приобщились к царившей городе праздничной атмосфере.

Из самых ярких событий я бы лично выделил фестиваль цветов «Времена года» на улице Ленина, зарядку с нашими олимпийскими чемпионами и космонавтом Анной Кикиной, выступление духовых оркестров из разных городов страны, фестиваль молодежной культуры «Арена-Фест», VK-фест, и, конечно же, создание огромного праздничного торта-рекордсмена весом 1130 кг, которым угощали всех желающих.

Еще из важных событий я бы отметил состоявшееся в субботу, 24 июня, открытие парка «Ельцовский», на котором выступил любимец местной публики Митя Фомин. Вообще, мероприятий для горожан разных возрастов и интересов было очень много, и каждый среди них мог найти себе что-то по душе.

В Новосибирске не разводятся мосты в День города

Песня «В Новосибирске не разводятся мосты» прозвучит по новому в День города (аудио)

Любой день рождения, а тем более юбилей — это не только повод для радости, улыбок, теплых пожеланий и подарков, но и подходящий момент, чтобы оглянуться назад, подвести какие-то итоги и наметить планы на будущее.

Конечно, по историческим меркам 1390 лет — это не слишком долгий период. Новосибирск — один из самых молодых российских городов, особенно если мы возьмем крупнейшие из них. Можно, например, сравнить с нашими соседями по Сибирскому федеральному округу. Так, на фоне 307-летнего Омска, 395-летнего Красноярска и тем более 419-летнего Томска город на Оби и впрямь выглядит зеленым юнцом.

Впрочем, дело не в цифрах.

Да, 130 лет — возраст для города отнюдь не почтенный, но на самом деле за эти годы Новосибирск прошел огромный путь, и сегодня он на вполне законных основаниях позиционирует себя экономическим, промышленным, транспортным, научным, спортивным и культурным центром не только Сибири, но и России в целом. О том, что Новосибирск не только на словах, но и de facto является таковым, о высоком статусе города и его привлекательности говорят весьма интенсивные миграционные потоки в него как из населенных пунктов Новосибирской области, так и из других регионов СФО, России в целом и даже зарубежья.

Выставка достижений новосибирского хозяйства вызвала ажиотажный интерес у предприятий города

Выставка достижений новосибирского хозяйства вызвала ажиотажный интерес у предприятий города

Очередной день рождения Новосибирск встречает с довольно неплохими показателями социально-экономического развития, что особенно важно в настоящий период. Сегодня мы все переживаем непростое время, всем приходится перестраиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям. Но мы видим, что несмотря на все трудности экономика развивается, реализуются крупные инфраструктурные проекты, растет инвестиционная привлекательность города, решаются задачи по внедрению в производство современных наукоемких технологий. Да, есть сложности, и их немало, но при должном отношении к делу, грамотном вложении сил и ресурсов они вполне преодолимы.

Новосибирск сегодня — это город инноваций и передовых технологий, город активной, креативной молодежи, чьи идеи, драйв и энергия служат необходимым топливом для его дальнейшего поступательного развития. Главное — использовать это топливо с максимальным КПД! Потенциал-то здесь практически безграничный, но вот грамотно им распорядиться, как показывает практика, мы можем далеко не всегда.

Впрочем, о грустном как-нибудь в другой раз. В нашей сегодняшней жизни, к сожалению, не так много моментов, дарящих яркие позитивные эмоции. Но оттого такие моменты еще более ценны. Поэтому хочется просто еще раз поздравить наш город с круглой датой и пожелать ему дальнейших успехов и процветания, в которые, к слову, каждый из нас вполне способен внести свой посильный вклад. Было бы желание.

Дмитрий Овчинников, публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Фото и материал предоставлены экспертом

358

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Дмитрий Овчинников День города в Новосибирске


0
0

Актуальный разговор

Владимир Шуев, президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник»

Владимир Шуев — о ситуации с «маршем вагнеровцев»: В колхозе должен быть один председатель

Все материалы
Лента новостей

Рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг АО «Банк Акцепт» на уровне ruBBB+

04/07/2023, 18:27

К осени в России могут появиться короткие полисы ОСАГО — от 1 дня

04/07/2023, 18:14

Московский опыт: благоустройство улиц «от фасада до фасада» снижает аварийность на дорогах

04/07/2023, 17:46

Павел Яковинов рекомендован на должность зампредседателя Новосибирского областного суда

04/07/2023, 17:41

Социальный налоговый вычет предлагают распространить на расходы по оценке квалификации детей

04/07/2023, 17:33

В Новосибирске компанию БКС оштрафовали за рекламу с деньгами в трёхлитровых банках

04/07/2023, 17:11

В лесах Новосибирской области организовали 106 зон отдыха

04/07/2023, 16:14

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска